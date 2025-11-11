Sungurlu'da fırın soygunu: İki şüpheli yakalanıp tutuklandı

Olayın Detayları

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir ekmek fırınından para çalındı. Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin izini sürdü. Takipler sonucu, şüpheli K.C.K.'nın M.V. ile birlikte hareket ettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla M.V. ve K.C.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Her iki şüpheli, Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

