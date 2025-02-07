Super Bowl'un ABD Ekonomisine Etkisi 500 Milyon Dolar!

Super Bowl'un Ekonomik Etkisi ve Detayları

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) şampiyonluk maçı olan Super Bowl'un, ülke ekonomisine olan tahmini etkisinin 500 milyon dolar olması öngörülüyor.

Bu yıl 59'uncusu düzenlenecek olan Super Bowl, 10 Şubat Pazartesi günü (TSİ) 02.30'da Louisiana eyaletinin New Orleans kentindeki Caesars Superdome'da gerçekleştirilecek.

ABD'de 100 milyondan fazla kişinin izlemesi beklenen bu tarihi karşılaşmayı, statta 83 bin taraftar takip edecek. NFL’de 2024 sezonu Lombardi Kupası'nın sahibini belirleyecek mücadelede, Kansas City Chiefs ile Philadelphia Eagles karşı karşıya gelecek.

Ekonomik Katkıları

Super Bowl'un tahmini ekonomik etkisinin 500 milyon dolar olarak hesaplandığı belirtiliyor. Bu rakam; yerel ve uluslararası yayıncılar, pazarlama, reklam gelirleri, stadyum gelirleri, bilet, forma satışı ve yiyecek-içecek satışları gibi birçok kategoriyi içeriyor.

Öte yandan, Super Bowl öncesi bir biletin ortalama maliyeti 11 bin dolar (yaklaşık 400 bin lira) ulaşmış durumda; bu da 2024 yılına göre bilet fiyatında yüzde 17'lik bir artışa işaret ediyor. Son beş yılda biletin ortalama fiyatı ise 7 bin 584 dolar. Şimdiye kadar yalnızca bir bilete ödenen en yüksek rakam ise 45 bin dolar olarak kaydedildi.

Super Bowl Gecesi: Sağlıksız Bir Spor Organizasyonu

Super Bowl gecesi, ABD'de Şükran Günü'nden sonra yapılan en yüksek yiyecek tüketiminin gerçekleştiği ikinci gün olarak dikkat çekiyor. Organizasyonu izleyecek olan 100 milyondan fazla kişi, maç günü ortalama 6 bin kalori alacakları tahmin ediliyor. Bu miktar, sağlıklı bir tüketimin yaklaşık iki katı olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, Super Bowl gecesinde 5 bin ton patates cipsi tüketileceği öngörülüyor.

Rekabetin Yanında Gelen Reklamlar

Birçok izleyici için reklamlar, Super Bowl’un en ilginç yanlarından biri. Yapılan anketlerde izleyicilerin yüzde 17'si, reklamların organizasyondaki en iyi bölüm olduğunu ifade ediyor. Bu yıl yayınlanacak 30 saniyelik bir reklamın maliyetinin 7 milyon dolar olması bekleniyor. Super Bowl sırasında yayınlanacak toplam reklam süresi ise 43 dakika 45 saniye olacak.