Süper Tayfun Yagi'nin Yıkıcı Etkileri: Vietnam ve Çin Zarar Görüyor

Süper Tayfun Yagi'nin Yıkıcı Etkileri

Pasifik Okyanusu'nda oluşan Süper Tayfun Yagi, Vietnam'ın kuzeyinde ve Çin'de görülen büyük yıkımın sebebi oldu. Tayfun nedeniyle Vietnam'da 65, Çin'de ise 4 kişinin hayatını kaybettiği ve büyük maddi zararların oluştuğu bildirildi.

Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Tayfun, zayıflayarak tropikal depresyona dönüşmesine rağmen, etkileri hala sürmekte. Vietnam'ın Haiphong eyaletindeki birçok fabrika ve imalathane hasar gördü ve üretim durakladı.

çatılarda hasar, depoların su baskınına uğraması ve işlenmiş ürünlerin zarar görmesi gibi sorunlar söz konusu. Ulusal basında yer alan haberlere göre, 100'den fazla işletme milyonlarca dolarlık zarara uğradı.

Uluslararası Tedarik Zincirlerine Olumsuz Etki

Yagi tayfunu sonrası, özellikle Apple gibi global şirketlerin tedarikçileri olan işletmelerin bulunduğu bölgelerdeki üretimin aksaması, uluslararası tedarik zincirlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum, küresel ölçekte ürün tedariğinde gecikmelere neden olabilir.

Çin'deki Uzay Fırlatma Merkezi de Etkilendi

Çin'in Haynan Adası'ndaki Vınçıng şehrindeki yeni uzay fırlatma merkezi de tayfundan zarar gördü. Haynan Uluslararası Ticari Uzay ve Havacılık Fırlatma Şirketi, kontrol odasında su baskınları nedeniyle bilgisayarların zarar gördüğünü ve tesislerin kapılarının kırıldığını duyurdu.

Fırlatma rampalarında henüz ciddi hasar gözlemlenmemiş olsa da, hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu fırlatma merkezi, Çin'in SpaceX'in Starlink'ine rakip olma projesi için büyük önem taşıyor.

Tayfunun Gelişimi

Süper Tayfun Yagi, 30 Ağustos'ta Pasifik Okyanusu'nda oluşan bir tropikal siklon olarak belirlenmişti. Ardından Filipinler'i etkilemiş ve Güney Çin Denizi üzerinde güçlenerek "Süper Tayfun" haline gelmiştir. Tayfun, saatte 260 kilometre hızla ilerleyerek 6 Eylül'de Çin'in Haynan kıyılarına ulaşmış, 7-8 Eylül tarihlerinde de Vietnam'ı etkilemiştir.