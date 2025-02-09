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Süphan Dağı Zirve Tırmanışı Sis ve Çığ Riski Nedeniyle İptal Edildi

Süphan Dağı'na tırmanmaya çalışan 35 dağcı, yoğun sis ve çığ riski nedeniyle zirveye ulaşamadan geri döndü.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 14:18
Süphan Dağı Zirve Tırmanışı Sis ve Çığ Riski Nedeniyle İptal Edildi

Süphan Dağı Tırmanışı Başarısızlıkla Sonuçlandı

Bitlis, Muş ve Ağrı sınırlarında bulunan ve Türkiye’nin en yüksek üçüncü noktası olan Süphan Dağı, dağcıların hayallerini suya düşürdü. 4 bin 58 metre yüksekliği ile dikkat çeken dağ, 35 dağcıya ev sahipliği yaptı. Farklı illerden gelen dağcılar, Adilcevaz ilçesinden tırmanışa başlayarak, sis ve çığ riski nedeniyle zirveye ulaşamadı.

Zorlu Doğa Koşulları

Dağcılar, ilk geceyi 2 bin 600 rakımda bulunan At Yaylası’nda kamp yaparak geçirdi. Sabahın erken saatlerinde tırmanışa devam eden ekip, 3 bin 250 metreye kadar ilerledi. Ancak yoğun sis ve çığ tehlikesi, bu zorlu tırmanışı durdurma noktasına getirdi. Sonuç olarak, dağcılar güvenli iniş yapmak için geri dönmek zorunda kaldı.

Güvenli İniş

Tırmanışın sona ermesinin ardından ilçe merkezine sorunsuz bir şekilde ulaşan ekip, aldıkları riskler hakkında bilgilendirme yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörü Hakkı Oğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yoğun sise yakalandık ve olumsuz hava şartları nedeniyle tırmanışımızı sonlandırmak zorunda kaldık" dedi.

Bir Sonraki Zirve Tırmanışı

Ankara'dan katılan dağcılardan Ezgi Çalık, "Tırmanışımızı olumsuz hava koşulları nedeniyle sonlandırdık. Önümüzdeki günlerde yeniden zirve tırmanışı gerçekleştireceğiz. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı İbrahim Ergün'e teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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Süphan Dağı Zirve Tırmanışı Sis ve Çığ Riski Nedeniyle İptal Edildi

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