Şüpheli 30 milyon Liralık hesaba 5 gözaltı

Polis, Diyarbakır'da 8 ay süren çalışma sonunda 30 milyon TL değerindeki şüpheli hesap hareketlerini takibe aldı. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Şüpheli 30 milyon Liralık hesaba 5 gözaltı
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8 ay süren bir çalışmanın ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 9 Ocak'ta tefecilere karşı operasyon başlattı. 

Nakit sıkıntısı çeken vatandaşlara yüksek faizli para verip, vadesi geçen çekleri bozan ve borcunu ödemeyenlerin mallarına el koyan şüpheliler, operasyonda gözaltına alındı. Vatandaşların mağduriyetine neden olan tefecilerin yakalanması büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

Polis, operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 150 fişek, 15 ajanda (mağdur listelerini içeren) ve mağdurların çek, senet, tapu, araç sözleşmesi ve vekalet gibi belgelerine el koydu. Ayrıca 10 kişi de gözaltına alındı.

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