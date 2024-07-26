Sürdürülebilir Gelecek İçin Pedal Çevirildi

Sürdürülebilir Gelecek İçin Birlikte Pedal Çevirildi

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) çalışanları ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyeleri, sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek amacıyla bisiklet etkinliği düzenledi.

YEDAŞ, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olarak, küresel ilkelere verdiği önemi bir kez daha vurguladı. 2012 yılından beri sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen YEDAŞ, "Pedallar sürdürülebilir bir dünya için dönüyor" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte çevre bilincinin artırılmasını hedefledi.

Etkinlik Detayları

Atakum sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, YEDAŞ çalışanları ve EKOBİD üyelerinden oluşan 110 kişi bisiklet sürdü.

Etkinliğin ardından, harcanan enerjiye bağlı olarak oluşan karbon ayak izi hesaplamaları yapıldı. Bu tür aktivitelerin devam edeceği belirtilerek, sürdürülebilir yaşam için atılan adımların önemi vurgulandı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) çalışanları ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği (EKOBİD) üyeleri sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek için bisiklet sürdü.