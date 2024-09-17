Sürdürülebilir Şehirler İçin Ortak Çözümler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan Sürdürülebilirlik Vurgusu

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen "Şehirler ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı"nda konuşan AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, sürdürülebilirliğin artık yalnızca bir seçenek değil, zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Şehirlerin Geleceği İçin Ortak Sorumluluk

Karaaslan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, "Daha yeşil, daha dirençli şehirler planlamak, siyaset, özel sektör, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bireyler olarak hepimizin büyük sorumluluğu var" dedi.

Kentleşmenin Getirdiği Zorluklar

Hızla kentleşen dünya, ciddi çevresel ve toplumsal zorlukları beraberinde getiriyor. Karaaslan, dünya çapında enerji tüketiminin %70 ve sera gazı emisyonlarının %75'inin şehirlerden kaynaklandığını ifade etti.

Akıllı Şehir Teknolojileri İle Geleceği Şekillendirin

Yeni yaklaşımlar ve teknolojik gelişmelerin önemine dikkat çeken Karaaslan, "Akıllı şehir teknolojileri, enerji verimliliği ve sürdürülebilir ulaşım gibi kavramlar, şehirlerimizin geleceği için önemli yapı taşlarını oluşturuyor" dedi.

Türkiye Yüzyılı İçin Çevre Dostu Şehirler

Karaaslan, Türkiye’nin bu süreçte, iklim değişikliğiyle mücadelede ve küresel hedeflere ulaşmada kritik bir rol üstleneceğini vurguladı: "Türkiye Yüzyılı'nın şehirleri, çevre dostu ve sürdürülebilir olmalıdır."

Çalıştaydan Beklentiler

Karaaslan, sürdürülebilirliğin çevresel, toplumsal, teknolojik ve ekonomik boyutlarının değerlendirildiği çalıştayın, ortak çözümler geliştirmek adına önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Çalıştay, yarın sona erecek ve kentlerin geleceği için yol haritası oluşturulacak.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen, "Sürdürülebilir Gelecek için Ortak Çözümler: Şehirler ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı"nda konuştu.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen, "Sürdürülebilir Gelecek için Ortak Çözümler: Şehirler ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı"nda konuştu.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen, "Sürdürülebilir Gelecek için Ortak Çözümler: Şehirler ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı"nda konuştu.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen, "Sürdürülebilir Gelecek için Ortak Çözümler: Şehirler ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı"nda konuştu.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen, "Sürdürülebilir Gelecek için Ortak Çözümler: Şehirler ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı"nda konuştu.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen, "Sürdürülebilir Gelecek için Ortak Çözümler: Şehirler ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı"nda konuştu.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından parti genel merkezinde düzenlenen, "Sürdürülebilir Gelecek için Ortak Çözümler: Şehirler ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı"nda konuştu.