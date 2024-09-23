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Sürdürülebilir Tarım için İnovatif Çözümler Geliştiriliyor

İstanbul Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, su ve toprak kalitesini artırmak için biyoteknolojik projeler geliştiriyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:03
Sürdürülebilir Tarım için İnovatif Çözümler Geliştiriliyor

Sürdürülebilir Tarım için İnovatif Çözümler Geliştiriliyor

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevcan Aydın, iklim değişikliğiyle birlikte azalan toprak biyoçeşitliliğini artırmak amacıyla mikroorganizmalardan oluşan çözümler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

İklim Değişikliği ve Tarımsal Verimlilik

2030-2039 yılları arasında tarımda beklenen %6-7 verim kaybı, iklim sıcaklıklarındaki her 1°C artışın buğdayda %6, mısırda %7.4, pirinçte %3.2 ve soya fasulyesinde %3.1 gibi kayıplara neden olacağı öngörülmektedir.

Türkiye Tarımsal Üretiminde Sürdürülebilir Teknolojiler

Türkiye Tarımsal Üretiminde Küresel İklim Değişikliğine Uyumlu Sürdürülebilir Tarım Teknolojileri Platformu (S-ATP) altında, biyoçeşitliliği artırmak için biyolojik ajanslarla çözüm önerileri araştırılmaktadır. Prof. Dr. Aydın, ekolojik dengeyi korumanın önemine vurgu yaparak, bu araştırmaların insan sağlığına olan etkilerini de dikkate aldıklarını ifade etti.

Biyolojik Müdahale ve Gübreleme

Aydın, sağlıklı toprakların bitki beslemesi için yeterli olduğunu, ancak biyoçeşitlilik azaldığında dışarıdan gübre kullanımının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti. Bu nedenle, toprak organizmalarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mikroalgler ve Funguslarla Çalışmalar

Aydın, mükemmel toprak sağlığı için mikroalgler ve mantarlarla biyoremediasyon solüsyonları geliştirdiklerini, ayrıca atık su arıtımında da biyolojik yöntemler kullandıklarını ifade etti.

Sürdürülebilir Çözümler Üretmek

Geliştirilen ürünlerin toprak ve su kalitesini artırarak, kullanıcıların kolayca erişebilmesi hedefleniyor. Bu proje, tarımdaki verimlilik sorunlarına yönelik sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyor.

Biyoçeşitliliğin Korunması ve Gelecek

Aydın, projenin 4 yıl süreceğini belirterek, mevcut ekosistemi bozmadan biyoçeşitliliği artırmanın önemli olduğunu ve bu sayede insan sağlığını doğrudan etkileyen süreçlerle de uyum sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

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