Süreyya Operası'nda 'Bir Konserden Tablolar' Etkinliği Gerçekleşti

Süreyya Operası'nda Sanatın Büyülü Anları

'Bir Konserden Tablolar' programı, Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluştu. Etkinlikte, ünlü operalardan aryalar seslendirilirken, opera sanatçısı ve ressam Suat Arıkan, müziğin ritmiyle eş zamanlı olarak tablolarını oluşturarak izleyicilere görsel bir şölen sundu.

Genç Sanatçılara Destek ve Anma Gecesi

Genç opera sanatçılarına kariyerlerinde destek olmak amacıyla kurulan Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde bu anlamlı konseri organize etti. Programda 'Carmen', 'Rigoletto', 'Cezayirde Bir İtalyan Kızı', 'Figaro'nun Düğünü', 'Sevil Berberi' ve 'Aşk İksiri' gibi ünlü operalardan aryalar yer aldı.

Etkinlikte soprano Otilia İpek, Ceren Aydın, mezzo Asude Karayavuz, tenor Caner Akın, bariton Nejat Işık Belen ve bas bariton Burak Bilgili gibi solistler, piyanoda Fügen Yiğitgil ile sahnede performans sergiledi. Suat Arıkan, müziğin ruhunu hissettiği anda renkleri kullanarak sahnede sanat eserlerini ortaya çıkardı.

Vakıf Kuruluşu ve Gelecek Vizyonu

Konsere dair AA muhabirine açıklamalarda bulunan Süha Yıldız, Zehra Yıldız’ın adını ve sanatını yaşatmak için 27 yıl önce bir vakıf kurduğunu belirtti. Yıldız, “Her yıl 'Zehra Yıldız Anma Gecesi' etkinliğimizi düzenliyoruz ve elimizden geldiğince genç sanatçılarımıza destek olmaya çalışıyoruz.” dedi. Ayrıca, mütevazı yönetim kademelerinde genç sanatçılarla yeni bir dinamik yaratılmasına da vurgu yaptı.

Birlikte Sanat Üretiminin Heyecanı

Ressam Suat Arıkan, ilk kez bir konserde resim yapmanın heyecanını yaşadığını ve bu deneyimin daha önce başka bir yerde yapılmadığını ifade etti. “Bu konser, müzik ve resmin buluştuğu eşsiz bir deneyim.” diye belirtti. Caner Akın ise konserin vakfın yeni yönetim kuruluyla düzenlenen ilk etkinliği olduğunu vurguladı ve genç sanatçıların bu projeyle geleceğe katkıda bulunacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı, genç yeteneklerin sanatsal kariyerlerini desteklemek ve Zehra Yıldız'ın adını yaşatmak amacıyla 1999 yılında önde gelen sanatçılar ve iş insanları tarafından kurulmuştur. Yıldız, genç yaşta 10 Aralık 1997'de hayatını kaybetmiştir.

Genç opera sanatçılarına kariyerlerini yönlendirmeleri için çeşitli desteklerde bulunan Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfınca, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde konser düzenlendi.

Genç opera sanatçılarına kariyerlerini yönlendirmeleri için çeşitli desteklerde bulunan Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfınca, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde konser düzenlendi.