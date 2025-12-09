Suriçi Çarşısı 1. Etap Açıldı — Bakan Kurum: "Bu proje bir vizyon eseridir"

Suriçi Çarşısı 1. Etap Açılışı Konya Meram’da Gerçekleşti

Konya’nın Meram ilçesindeki Suriçi Çarşısı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. Etabı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla açıldı. Proje, kentin tarihi dokusunu koruyarak yenilemeyi hedefleyen kapsamlı bir çalışma olarak tanımlanıyor.

Bakan Murat Kurum’un Açıklamaları

Bakan Murat Kurum törende, projeyi özetleyerek, "Bu proje bir vizyon eseridir, bir medeniyet iddiasıdır. Özellikle de jeodezik cam kubbemiz, sadece Selçuklu mirasını değil geleceğimizi de koruyacak; Türkiye’nin şehircilik vizyonuna Konya’dan vurduğumuz bir imza olacak" dedi.

Kurum ayrıca Bakanlık tarafından Konya’ya yapılan yatırımların toplam tutarının 229 milyar lirayı aştığını, devam eden projelerin tutarının ise 37 milyar lira olduğunu belirtti. Konya’da Mevlana Türbesi çevresindeki çarşıların yenilenmesi ve tarihi dokunun korunmasına vurgu yaptı.

Proje Ölçeği ve 1. Etaba Dair Detaylar

Meram Belediyesi tarafından yürütülen Suriçi Projesi; 163 bin metrekarelik alanda planlandı. Şu ana kadar 3 adada yapısal peyzaj çalışmaları tamamlandı. Şükran Mahallesi’nde 1. Etapta 307 dükkan ve ofis tamamlandı ve ziyaretçi konforu için 4 bin 628 metrekarelik otopark alanı tahsis edildi.

Projenin öne çıkan unsurlarından biri, Selçuklu dönemine ait en büyük hamam kalıntısının jeodezik cam kubbe ile korunarak turizme kazandırılacak olması. Bakan Kurum bu uygulamanın hem tarihi mirası koruyacağını hem de projenin şehircilik vizyonuna katkı sağlayacağını vurguladı.

Yerel Yetkililerin Değerlendirmeleri

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Suriçi Projesi’nin bir kentsel dönüşümden öte "bir medeniyet tasavvuru" olduğunu belirtti. Projenin tamamının 163 bin metrekare, 467 yapı, 690 parsel, 1.720 bağımsız bölüm ve 3 bin 151 hissedardan oluştuğunu ve maliyetinin güncel rakamlarla 5.5 milyar TLyi aştığını söyledi.

Kavuş, 1. Etapta 21 bin metrekare alanda 158 dükkan ve 149 ofis bulunduğunu, Tescilli Ada Etabı kapsamında Sırçalı Hotel ve Suriçi Avlu Kafe gibi mekanların hizmete girdiğini ifade etti. Ayrıca projenin yatay mimari, düşük yoğunluk ve tarihî dokuya saygı prensipleriyle yürütüldüğünü kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Suriçi dönüşümünün kentin hafızasını ayağa kaldırdığını belirterek, Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı ve sur kapılarında yürütülen çalışmalarla bölgenin bütüncül şekilde ihya edildiğini söyledi.

Tören ve Katılımcılar

Açılış törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi İbrahim Akın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti ve diğer siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, milletvekilleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından iş yeri sahiplerine anahtarları teslim edildi ve 1. Etabın açılışı Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge’nin duasıyla gerçekleştirildi.

