Suriye Adalet Bakanı: Ülke Dışına Çıkan Suçluların İadesi İçin Kanun Hazırlığı

Suriye Adalet Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

Suriye geçici hükümetinin Adalet Bakanı Şadi el-Veysi, çöken Baas rejimi döneminde suça karışarak ülke dışına kaçan suçluların iadesi ve yargılanması için çalışacaklarını duyurdu. Bakan, ülke dışına çıkarak yargıdan kaçan suçluların iadesi konusunda hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Suveyda'da Ziyaret ve Görüşmeler

Şadi el-Veysi, Suveyda iline gerçekleştirdiği ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ziyaretinin olumlu geçtiğini vurgulayan Bakan el-Veysi, "Görüş alışverişi yaptık. Notlarını ve şikayetlerini dinledik." dedi.

Yeni Yargı Süreci ve Hedefler

Adalet Bakanının yeni süreçteki önceliklerine de değindiği açıklamalarında, "Ülke dışına çıkan suçluların iadesi ve yargılanması için kanun hazırlığı olacak. Suça karışanların yakalanması için karar çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

Bakan el-Veysi, Baas rejiminin yargı otoritesini hiçe saydığına dikkat çekerek, "Şu an yapmamız gereken esasa dönmek, yani kanuna. İnşallah Suriye'deki yargımız bağımsız olacak." sözleriyle ülkede yeni bir yargı anlayışının işaretini verdi.

Suriye geçici hükümetinin Adalet Bakanı Şadi el-Veysi (solda), ülkenin güneyindeki Suveyda iline ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye geçici hükümetinin Adalet Bakanı Şadi el-Veysi (solda), ülkenin güneyindeki Suveyda iline ziyaret gerçekleştirdi.