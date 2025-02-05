Suriye Amerikan Tıp Derneği Şam'da Sağlık Çalışmalarıyla İlgili Bilgilendirme Yapıldı

Suriye Amerikan Tıp Derneği (SAMS), Suriye'nin başkenti Şam'da tıp öğrencileri ve sağlık çalışanlarına yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Şam'daki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, SAMS üyeleri, katılımcılarla bir araya gelerek derneğin sağlık ve eğitim alanındaki faaliyetlerini tanıttı.

Etkinlikte, yeni katılan gönüllülerin deneyimleri ve beklentileri üzerine sohbetler yapıldı. Ayrıca, derneğin gelecekteki projeleri de katılımcılara sunuldu.

Dernek Başkanı Mufaddal Hamada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci ve sağlık çalışanlarını faaliyetleri ve planları konusunda bilgilendirdiklerini vurguladı. Hamada, gönüllülerin bu süreçte aktif katılımının önemine dikkat çekerek, sağlık ve eğitim alanında daha geniş çaplı destek projeleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

2011 yılından bu yana, ABD'de Suriyeliler tarafından kurulan Suriye Amerikan Tıp Derneği, Suriye'de çeşitli tıbbi yardım faaliyetleri yürütmektedir.