Suriye Başbakanı Beşir: 'ABD Yaptırımları Yeniden İnşayı Engelliyor'

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el-Beşir, ABD'nin yaptırımlarını yetersiz buldu ve yeniden inşanın önündeki engellere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 21:52
Suriye Başbakanı Beşir: 'ABD Yaptırımları Yeniden İnşayı Engelliyor'

Suriye'de Yaptırımlar Yeniden İnşayı Engelliyor

Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir, uluslararası yaptırımların, devrik rejimin saldırıları sonucunda harabe haline gelen bölgelerin yeniden inşa sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti. Beşir, İdlib kırsalındaki kampları ziyaret ederek burada yaşayanların sorunlarını dinledi.

Kamplardaki Ziyaret ve Sözler

Beşir, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Fedi Kasim ile birlikte, rejimin saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillerin bulunduğu kamp sakinlerine umut aşılamaya çalıştı. Kamp sakinlerine, köy ve kasabaların yeniden imarı ve geri dönüşlerinin önündeki engellerin kaldırılması için çalışacaklarına dair söz verdi.

Yeniden İnşa ve Yaptırımlar

Beşir, Maarra, Şam ve Humus kırsallarındaki yıkımın hızla giderilmesi gerektiğini belirtti. Hükümetin, yeniden inşa için fonlar sağlamak adına yürüttüğü çabalara rağmen, uluslararası yaptırımların bu sürecin en büyük engeli olduğunu vurguladı. Yaptırımların kaldırılması ve yeniden inşa fonlarının finansmanı için çaba gösterdiklerini belirten Beşir, “ABD Dışişleri Bakanlığı bazı yaptırımları hafiflettiğini açıklasa da bu, yeniden inşayı başlatmak için yeterli değil.” dedi.

Öncelikli Hedef: Geri Dönüş

Beşir, yapılan ziyaretin amacını şu sözlerle özetledi: “Biz sizin yanınızdayız. Sabrınız ve dayanıklılığınızla bu zaferin bir parçası oldunuz.” Hedefin, yıkılan binaların yeniden inşasını tamamlayarak, halkın köylerine ve evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu ifade etti. Kamp sakinlerinin, uzun yıllardır zorla yerinden edilmenin yükünü taşıdığını kaydeden Beşir, bazı ailelerin 2013'ten bu yana bu kamplarda yaşadığını dile getirdi.

Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir,devrilen Beşşar Esed rejiminin saldırıları...

Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir,devrilen Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin sığındığı İdlib kırsalındaki kampları ziyaret etti.

Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir,devrilen Beşşar Esed rejiminin saldırıları...

Suriye'de geçici hükümetin Başbakanı Muhammed el-Beşir,devrilen Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin sığındığı İdlib kırsalındaki kampları ziyaret etti.

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