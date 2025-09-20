Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi

Suriye bayrağı, Washington'daki Suriye Büyükelçiliği binasında Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından göndere çekildi; SANA törende bunu 'tarihi an' olarak nitelendirdi.

Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Suriye Büyükelçiliği binasında göndere çekildi.

Washington'da 18 Mart 2014'te kapatılan büyükelçilik binasında, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bayrağı göndere çekti.

Suriye Haber Ajansı SANA'ya göre, tarihi an olarak nitelendirilen törende, Şeybani bayrağın yeniden göndere çekilmesini "Suriye’nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak tanımladı.

