Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi

Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı Washington'daki büyükelçilikte göndere çekildi. Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve törene katılanların açıklamaları eklendi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 02:04
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 02:04
Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi

GÜNCELLEME - Suriye bayrağı, Washington’da göndere çekildi

Tören ve açıklamalar

Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Suriye Büyükelçiliği binasında göndere çekildi.

18 Mart 2014'te kapatılan büyükelçilik binasında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

Suriye Haber ajansı SANA'ya göre, tarihi an olarak nitelendirilen törende, Şeybani bayrağın yeniden göndere çekilmesini 'Suriye’nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi' olarak tanımladı.

Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte ise 14 yıllık iç savaş boyunca Suriye halkının çektiği acıları hatırlatarak, 'Elbette bu tarihi bir an.' dedi.

1989'dan beri ABD'de yaşayan ancak aslen Şamlı olan 55 yaşındaki Raghad Bushnaq, bugünü 'hayal edilemez' olarak nitelendirerek, 'En son buraya geldiğimde, belki 15 yıl önce, büyükelçi içerde bizim fotoğraflarımızı çekip (Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar) Esed'e rapor ediyordu. Arkadaşlarımın çoğuna baktığımda, hepsinin yüzlerini kapattığını gördüm. Şimdi ise buradayız, mutluyuz. Bu tarihi bir an. Suriye'de özgürlüğün kokusunu alabilirsiniz.' ifadelerini kullandı.

Bushnaq ayrıca Türkiye'ye ve 'kendilerine yardım eden ve destekleyen tüm ülkelere' şükranlarını dile getirdi.

Suriye asıllı Amerikalı ve podcast programı Syria Speaks'in kurucusu Ameer Alsamman ise bugünü 'ABD-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfanın gerçek başlangıcı' olarak nitelendirdi. Alsamman, 'Bugün yeni bir sayfa açıldı. Umarım Şam ve Washington çok daha iyi ilişkiler kuracak. Bence bu, işlerin doğru yönde gittiğinin bir işareti.' şeklinde konuştu.

Alsamman, Suriye'ye yönelik kalan ABD yaptırımlarının kaldırılmasına dair ise, 'Elbette birçok insan Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Ben de Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyorum. Kongre üyelerinin çoğunun da böyle düşündüğünü sanıyorum. Başkan Donald Trump da bunu açıkça dile getirdi. Umutluyum.' değerlendirmesinde bulundu.

