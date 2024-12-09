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Suriye Büyükelçiliği'nde Tarihi Bayrak Değişimi: Devrim Bayrağı Göndere Çekildi

Suriye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde, Baas rejimi bayrağı devrildi, yerine Suriye devrimi bayrağı çekildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:53
Suriye Büyükelçiliği'nde Tarihi Bayrak Değişimi: Devrim Bayrağı Göndere Çekildi

Suriye'deki Bayrak Değişimi

Suriye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde tarihi bir bayrak değişikliği gerçekleşti. Çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi. Bu olay, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulmasının ardından gelen önemli bir sembolizmi ifade ediyor.

Değişim Sürecinin Anlamı

Belgrad'daki bayrak değişimi, Sırbistan'ın başkenti genelinde yankı uyandırırken, Suriye halkının devrim sürecindeki kararlılığını da gözler önüne serdi. Suriye devrimi bayrağı, özgürlük ve değişim arzusunun bir simgesi olarak büyük önem taşımaktadır.

Yeni bayrağın göndere çekilmesi, uluslararası kamuoyuna Suriye'deki siyasi değişimin devam ettiğini duyururken, aynı zamanda mevcut koşullar altında halkın umudunu canlı tutma çabalarını da vurgulamaktadır. Anadolu Ajansı, bu tarihi anı detaylarıyla aktarmaktadır.

Suriye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi...

Suriye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi.

Suriye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi...

Suriye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde, çöken Baas rejimine ait bayrağın yerine "Suriye devrimi bayrağı" göndere çekildi.

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