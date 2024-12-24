Suriye Büyükelçisi Caferi: 'Dönemimizde mafya sistemi hakimdi'

Suriye Büyükelçisi Caferi'den Çarpıcı Açıklamalar

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşşar el-Caferi, devrik lider Beşşar Esed dönemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Caferi, Suriye'de herhangi bir rejimden ziyade yolsuzluk ve mafya sisteminin hakim olduğunu ifade etti.

Caferi, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye Büyükelçiliğinde gerçekleştirdiği konuşmanın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Konuşmasında, Suriye için yeni bir dönemin başladığını vurguladı ve “Suriye'deki zulmün sona erdiğini” belirtti.

Gelecek için Umut Veren Mesajlar

Caferi, yarının dünden daha iyi olacağına dair inancını dile getirerek, “Yeni bir vatanı inşa etmemiz için bu sloganla yola çıkmamız gerekiyor” dedi. Ülkenin barış ve sevgiyle tekrar imar edileceğini ifade eden büyükelçi, yüzleşilmesi gereken geçmişin hatalarından uzak durulması gerektiğini de vurguladı.

Rejim Değil Mafya Sistemi

“Bizde rejim değil mafya sistemi vardı” diyen Caferi, açıklamalarında şunları kaydetti: “Suriye'deki dönemlerin hiçbirinde rejimin olmadığını söylesem belki şaşıracaksınız. Orada bir rejim olsaydı kendini savunurdu, orada mafya, yolsuzluk sistemi vardı.” Bu sistemin ülkedeki çıkarları kişisel amaçlar için kullandığını belirten Caferi, bu nedenle düşüşünün hızlı olduğunu ifade etti.

Birlik ve Gelecek Vurgusu

Herkese sakinleşme çağrısında bulunan Caferi, tüm Suriyelileri temsil edecek bir geleceğin inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Suriyelilerin sevincinin bozulmaması gerektiğini de belirterek, büyükelçilikler ve üniversitelerde görev yapanların devrik rejimin hatalarından sorumlu tutulmamaları gerektiğini savundu.

Büyükelçi Caferi, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde de, ülkesinin ve vatanının öncelikli olduğunu belirterek, “Rejimi veya başındaki kişiyi anmıyordum. Çünkü birliğimizi sağlayan ülkemizdir” dedi. Bu eleştiriler karşısında ise, Suriye'nin birliğine vurgu yapmaya devam etti.