DOLAR
35,24 0%
EURO
36,71 -0,29%
ALTIN
2.958,29 -0,11%
BITCOIN
3.456.811,33 -4,98%

Suriye Büyükelçisi Caferi: 'Dönemimizde mafya sistemi hakimdi'

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Caferi, Esed dönemini yolsuzluk ve mafya sistemi olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:51
Suriye Büyükelçisi Caferi: 'Dönemimizde mafya sistemi hakimdi'

Suriye Büyükelçisi Caferi'den Çarpıcı Açıklamalar

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Beşşar el-Caferi, devrik lider Beşşar Esed dönemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Caferi, Suriye'de herhangi bir rejimden ziyade yolsuzluk ve mafya sisteminin hakim olduğunu ifade etti.

Caferi, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Suriye Büyükelçiliğinde gerçekleştirdiği konuşmanın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Konuşmasında, Suriye için yeni bir dönemin başladığını vurguladı ve “Suriye'deki zulmün sona erdiğini” belirtti.

Gelecek için Umut Veren Mesajlar

Caferi, yarının dünden daha iyi olacağına dair inancını dile getirerek, “Yeni bir vatanı inşa etmemiz için bu sloganla yola çıkmamız gerekiyor” dedi. Ülkenin barış ve sevgiyle tekrar imar edileceğini ifade eden büyükelçi, yüzleşilmesi gereken geçmişin hatalarından uzak durulması gerektiğini de vurguladı.

Rejim Değil Mafya Sistemi

“Bizde rejim değil mafya sistemi vardı” diyen Caferi, açıklamalarında şunları kaydetti: “Suriye'deki dönemlerin hiçbirinde rejimin olmadığını söylesem belki şaşıracaksınız. Orada bir rejim olsaydı kendini savunurdu, orada mafya, yolsuzluk sistemi vardı.” Bu sistemin ülkedeki çıkarları kişisel amaçlar için kullandığını belirten Caferi, bu nedenle düşüşünün hızlı olduğunu ifade etti.

Birlik ve Gelecek Vurgusu

Herkese sakinleşme çağrısında bulunan Caferi, tüm Suriyelileri temsil edecek bir geleceğin inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Suriyelilerin sevincinin bozulmaması gerektiğini de belirterek, büyükelçilikler ve üniversitelerde görev yapanların devrik rejimin hatalarından sorumlu tutulmamaları gerektiğini savundu.

Büyükelçi Caferi, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde de, ülkesinin ve vatanının öncelikli olduğunu belirterek, “Rejimi veya başındaki kişiyi anmıyordum. Çünkü birliğimizi sağlayan ülkemizdir” dedi. Bu eleştiriler karşısında ise, Suriye'nin birliğine vurgu yapmaya devam etti.

İLGİLİ HABERLER

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Buz Kütlesi Kazası: 22 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
2
TBMM Genel Kurulunda Muhalefet Partilerinin Önerileri Reddedildi
3
Bitlis'te 'Malazgirt'i Yeniden Keşfetmek' Konferansı Gerçekleştirildi
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistinli Öğrencileri Ağırladı
5
Muğla Ambulans Helikopter Kazası İçin İki Müfettiş Görevlendirildi
6
Kocaeli'de Üst Geçit Asansörlerine Zarar Veren 16 Kişi Hakkında Suç Duyurusu
7
Isparta'daki Feci Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!