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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İlk Yurt Dışı Ziyaretini Suudi Arabistan'a Gerçekleştiriyor

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan'daki ilk ziyaretine başladı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 12:47
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İlk Yurt Dışı Ziyaretini Suudi Arabistan'a Gerçekleştiriyor

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suudi Arabistan'da

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de eşlik ettiği Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

Şara'nın, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi bekleniyor. Suriye'de geçiş dönemi Cumhurbaşkanı seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Şara, uluslararası ilişkilerde önemli bir adım atıyor.

Suriye'de, 29 Ocak tarihinde, yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile birlikte Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katıldığı "Zafer Konferansı" düzenlenmişti. Bu konferans sonrası, geçiş döneminin Cumhurbaşkanı ilan edilen Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği bildirilmişti.

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