Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, SMDK ve Müzakere Heyeti’ni Kabul Etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam’da Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile Müzakere Heyeti’ni kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şara, SMDK ve Müzakere Heyeti'nden temsilcilerle bir araya gelerek önemli konuları ele aldı.

Açıklamada, "Suriye devriminin zafer bildirisi ve Suriye halkının çıkarları doğrultusunda, devrim sürecinde kurulan tüm kurumların feshi ve entegrasyonu kapsamında, SMDK ve Müzakere Heyeti delegasyonu tarafından sorumluluklarındaki dosyalar Suriye devletine teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Suriye halkının ülke içindeki ve dışındaki devrim sürecinde görev alan siyasi, idari ve teknik kadroların, devletin yeni yapısında değerlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, Suriye'de istikrarın sağlanması ve sürecin zorluklarıyla başa çıkılması için SMDK ve Müzakere Heyeti delegasyonlarının Ahmed Şara'ya destek vereceği belirtildi.