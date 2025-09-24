Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan BM Kürsüsünde Türkiye ve Destekçilere Teşekkür

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan BM kürsüsünde teşekkür ve çağrı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80. oturumunda yaptığı konuşmada, Suriye halkına destek veren ülkelere şükranlarını sundu ve bölgesel gerilimlere ilişkin uyarılarda bulundu.

BM Genel Kurulu'nda ilk Suriye lideri

BM Genel Kurulu'nda yaklaşık 58 yıl sonra konuşan ilk Suriye lideri olan Şara, konuşmasını Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen oturumda gerçekleştirdi. Şara, Suriye halkına destek veren ve onları ülkelerine kabul eden herkese teşekkür ederek, "Özellikle Türkiye, Katar, Suudi Arabistan Krallığı ve tüm Arap ve İslam ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne (AB) teşekkür ediyorum."

İsrail tehditleri ve diplomasi vurgusu

Konuşmasında 8 Aralık'tan bu yana İsrail tehditlerinin sürdüğüne dikkat çeken Şara, "İsrail politikaları, geçiş sürecini istismar ederek bölgeyi sonu belirsiz yeni çatışmalara maruz bırakmak amacıyla Suriye ve halkını destekleyen uluslararası tutumla çelişen bir şekilde işliyor. Bu bağlamda Suriye, bu krizin üstesinden gelmek için diyalog ve diplomasiyi kullanıyor. 1974 Anlaşması'na bağlılığını taahhüt ediyor. Uluslararası toplumu da bu tehlikeler karşısında yanımızda durmaya Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyor." dedi.

Gazze ve insani çağrı

Şara, Suriye'nin savaşın yol açtığı acıyı en çok hisseden halklardan biri olduğunu belirterek, Gazze halkına destek verdiklerini ve "Savaşı durdurmaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Yaptırımların kaldırılması talebi

Yoğun diplomasiyle Suriye'nin uluslararası ilişkilerinin yeniden tesis edildiğini ve bunun sonucunda birçok yaptırımın kademeli olarak kaldırıldığını söyleyen Şara, bu sürecin tamamlanmasını talep ederek, yaptırımların halkı yeniden zincire vurmak için araç olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Rejimin suçları ve bilanço

Eski rejimin Suriye halkına yönelik uygulamalarını hatırlatan Şara, kullanılan yöntemler arasında patlayıcı variller, kimyasal silahlar, hapishanelerde işkence, zorla göç ettirme, mezhepsel ve etnik kışkırtma ile uyuşturucunun bir silah olarak kullanılması olduğunu söyledi. Şara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eski rejim ülkemizi parçaladı, en önemli tarihi merkezlerini yıktı, dünyanın dört bir yanından yabancı güçleri, çeteleri ve milisleri ülkeye soktu ve güzel ülkemizi rehin aldı. Yaklaşık 1 milyon insanı öldürdü, yüz binlercesine işkence etti, yaklaşık 14 milyon insanı yerinden etti ve yaklaşık 2 milyon evi, sakinlerinin başlarının üzerine yıktı. Halkımız, 200’den fazla, belgelenmiş kimyasal saldırıyla hedef alındı. Evet, çocuklarımız, kadınlarımız ve gençlerimiz zehirli gazları soludu. Rejim, Hak sesini susturmak için bütün bunları yaptı. Ve bütün bu suçlara rağmen, kendisine sunulan hiçbir siyasi çözümü kabul etmedi."

Mülteciler ve ülkeye dönüş

Şara, Suriye'den göç etmek zorunda kalanlar için geri dönüş yolunu açtıklarını belirterek, "Mültecilerin evlerine dönüş yolunu açtık. Eski rejimin dünyaya ihraç ettiği uyuşturucu ticaretini yok ettik. Suriye artık kriz ihraç eden bir ülke değil. Suriye ve tüm bölge için istikrar, barış ve refahı getirecek tarihi bir fırsat haline geldi." ifadelerini kullandı.

Şara'nın BM kürsüsündeki konuşması, Suriye'nin hem ulusal hesabını hem de uluslararası toplumdan beklentilerini net şekilde ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaklaşık 58 yıl aradan sonra kürsüye çıkan ilk Suriye lideri olan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın konuşması sırasında, Lazkiye’de meydanlara toplanan Suriyeliler kutlama yaptı. Ellerinde bayraklar taşıyan vatandaşlar, kurulan dev ekranlardan Şara’nın konuşmasını izleyerek kutlama yaptı.