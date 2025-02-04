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Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İsrail'in işgaline karşı uluslararası toplumdan daha fazla baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 20:56
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İsrail'in İşgaline Dikkat Çekti

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın danışmanı Bekir Şara, Suriye toprakları üzerindeki İsrail işgaline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şara, İsrail'e karşı mutlaka uluslararası baskı uygulanması gerektiğinin altını çizerken, 1967 sınırlarına dönüş yapılmasını talep etti.

İsrail'in İşgali ve Uluslararası Hukuk

Şara, uluslararası topluma seslenerek, işgal altındaki toprakların geri alınması için kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Yetkili isim, uluslararası hukukun hiçe sayılmasına ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine vurgu yaptı.

Bu açıklama, Suriye'nin içinde bulunduğu karmaşık siyasi durumu ve uluslararası ilişkilerdeki sıcak gelişmeleri sorgulayan bir bağlamda dikkat çekiyor.

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