Suriye Cumhurbaşkanı Şara, GKRY Dışişleri Bakanı Kombos'u Ağırladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'u kabul etti. Ziyaret, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşti.

Bakan Kombos, Cumhurbaşkanı Şara tarafından Halk Sarayı'nda kabul edildi. Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Görüşme hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sağda), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'u (solda) kabul etti. Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulunan Bakan Kombos, Cumhurbaşkanı Şara tarafından Halk Sarayı'nda kabul edildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara (sağda), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos'u (solda) kabul etti. Suriye'nin başkenti Şam'a ziyarette bulunan Bakan Kombos, Cumhurbaşkanı Şara tarafından Halk Sarayı'nda kabul edildi.