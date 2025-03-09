Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki Olaylar İçin Bağımsız Soruşturma Komitesi Kuruldu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komitesi kurulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:51
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki Olaylar İçin Bağımsız Soruşturma Komitesi Kuruldu

ŞAM - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 6-7 Mart tarihleri arasında Lazkiye'de meydana gelen olaylarla ilgili olarak bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'deki olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi için yedi üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği bildirildi.

Buna göre, bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi gibi önemli konularda yetkilendirildi. Ayrıca, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların da incelenmesi sağlanacak.

Komitenin, gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisi bulunmakta ve tüm devlet kurumlarının da komiteyle tam işbirliği yapması zorunlu tutuldu.

Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içerisinde tamamlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığına sunması bekleniyor.

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