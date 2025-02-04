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Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türk halkının mültecilere desteği unutulmayacak

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Erdoğan ile yaptığı basın toplantısında Türkiye-Suriye ilişkilerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 22:08
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türk halkının mültecilere desteği unutulmayacak

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Erdoğan'a Teşekkür

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Suriye halkının Türk devletinin ve halkının mültecilere sunduğu desteği asla unutmayacağını dile getirdi. Şara, "Suriye halkı, Türk devleti ve halkının milyonlarca mülteciye kapılarını açarak gösterdiği tarihi duruşu asla unutmayacak. Bu dayanışma, Suriyeli ve Türk kanının birbirine karışmasıyla zirveye ulaştı," şeklinde konuştu.

Türkiye ile Derin Stratejik Ortaklık Vurgusu

İlişkilerin her alanda derin stratejik ortaklığa dönüştürülmesi noktasında kararlılık vurgulayan Şara, "İnsani, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki ortak işbirliğimizi başlatmış bulunmaktayız," ifadelerini kullandı. Şara, Türkiye'nin Suriye'nin mevcut yönetiminin siyasi ve ekonomik başarısına yönelik çabalarının, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü açısından büyük önem taşıdığını açıkladı.

Güçlü İlişkiler ve Bölgesel İşbirliği

Şara, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin tarih boyunca güçlü bağlara sahip olduğunu belirtti ve bu ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını ifade etti. Ayrıca, bölgedeki güvenlik tehditleriyle mücadele etmek amacıyla ortak strateji belirleme gereksinimine dikkat çekti. Toplantıda, Suriye’nin kuzeydoğusunda toprak bütünlüğünü tehdit eden unsurlar ve İsrail'in Suriye'nin güneyindeki tampon bölgeden çekilmesi konuları da ele alındı.

Ekonomi ve Altyapı Alanında İşbirliği

Şara, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımları artırmak amacıyla altyapı yenilenmesi alanında ortaklıkları güçlendirme mesajı verdi. Türkiye'yi Suriye'ye ziyaret etmeye davet eden Şara, Erdoğan'ın bölgedeki güvenlik ve istikrar için gösterdiği çabaları takdirle karşıladığını dile getirdi.

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