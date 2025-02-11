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Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Yaptırımların Kaldırılması Gerekiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte ABD'nin uyguladığı yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:33
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Yaptırımların Kaldırılması Gerekiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini yineledi. Şara, "Artık rejimi ortadan kaldırdığımıza göre bu yaptırımlar kaldırılmalıdır; zira rejimin düşmesinden sonra bu yaptırımların hiçbir gerekçesi kalmamıştır." dedi.

Şara, başkent Şam'da "Leading" isimli YouTube kanalına değerlendirmelerde bulunarak, Filistin İntifadası'nın kendisinde büyük etkisi olduğunu belirtti. Devrimin ardından "bitkin" bir ülke devraldıklarını ve Suriye'yi yeniden inşa etme zorunluluğuna dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında olumlu düşüncelerini paylaşan Şara, Trump'ın, Orta Doğu'da barışın sağlanması adına umut verici bir başlangıç yaptığını ifade etti. Şara, Trump’ın, özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi durumunda küresel barışın sağlanmasında önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

Trump'ın "Gazze'yi devralma" planına dair de açıklamalarda bulunan Şara, "Hiçbir gücün insanları topraklarından süremeyeceğine inanıyorum. Birçok ülke bunu yapmaya çalıştı ve hepsi başarısız oldu, özellikle de Gazze'deki son savaş sırasında." dedi.

7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin büyük acılar çektiğini vurgulayan Şara, topraklarını terk etmeyi reddettiğini hatırlattı. "Bana göre Trump'ın, Filistinlileri topraklarından çıkarmaya yönelik bir çabaya öncülük etmesi ne akıllıca ne ahlaki ne de siyasi açıdan doğru olacaktır." ifadelerini kullandı.

Şara, Suriye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, devrik Esed rejiminin, işlediği sistematik suçlar sırasında yaptırımlar uygulandığını hatırlattı. "Artık rejimi ortadan kaldırdığımıza göre bu yaptırımlar kaldırılmalıdır." dedi.

Bir muhabirin "Yaptırımların kaldırılması için ne yapıyorsunuz?" sorusuna ise, son dönemde Şam'ı ziyaret edenlerin yaptırımların kaldırılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

Ülkesinin güvenlik sorunları bulunduğunu dile getiren Şara, ekonomik kalkınmanın bu sorunların çözüm yollarından biri olduğunu vurguladı. "Ekonomik büyüme olmadan istikrar olamaz; istikrar olmadan da kaos ve güvensizliği besleyen bir ortam yaratma riskiyle karşı karşıya kalırız." diye ekledi.

Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına ilişkin önceki açıklamalarına da değinen Şara, Trump'ın 4 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ni "devralacaklarını" ve Filistinlilerin burada yerleşmesini öngördüğünü hatırlattı. Trump, Gazze'nin yeniden inşası için Filistinlilerin başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

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