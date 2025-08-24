Suriye'de 30 Milyon Dolarlık Sağlık Projesi: Sağlık Bakanlığı ve Alameen İşbirliği

Suriye Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Savaş ve Afet Mağdurlarını Koruma Derneği Alameen (IRVD) ile ortaklaşa, savaştan zarar gören sağlık altyapısını yeniden güçlendirmek ve sürdürülebilir hizmet sunmak amacıyla 30 milyon dolar tutarındaki kapsamlı bir sağlık projesi başlattı. Proje, başkent Şam'da düzenlenen törenle kamuoyuna duyuruldu.

Projenin kapsamı ve hedefleri

Yeni proje; sağlık merkezleri kurulması, tıbbi ekipman desteği, böbrek diyalizi ve ileri düzey cerrahi hizmetleri kapsayacak şekilde tasarlandı. Buna göre, Halep, İdlib, Hama, Humus, Şam ve Deyrizor illerinde birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek için 6 milyon dolar ayrıldı.

10 milyon dolar tutarındaki yatırım ise ülke genelinde böbrek diyaliz hizmetlerini geliştirmeye ayrıldı. Ayrıca ayrılan diğer kalemler şu şekilde:

2 milyon dolar — kalp cerrahisi ve kateterizasyon; 1 milyon dolar — ortopedi ve eklem cerrahisi projeleri; 6 milyon dolar — koklear implant; 1 milyon dolar — protez uzuv ve rehabilitasyon; 700 bin dolar — konuşma, işitme ve psikolojik destek merkezleri; 1 milyon dolar — işitme cihazları; 100 bin dolar — görme yardımcıları (gözlük); 600 bin dolar — kornea nakli; 600 bin dolar — pediatrik onkoloji tedavisi.

Ayrıca çocuk ve yetişkinlere yönelik özel cerrahi projelere 1 milyon dolar ayrılırken, sağlık personelinin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar için ayrı bir bütçe planlandı.

Tören ve yetkililerin açıklamaları

Toplam maliyeti 30 milyon dolar olan projeler, Suriye Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle tanıtıldı. Suriye Sağlık Bakanı Musab Nezzal el Ali, tören konuşmasında daha önce 40'tan fazla sağlık merkezinin ve 13 hastanenin yenilendiğini, 12 yeni sağlık merkezi açıldığını ve hastaneler için 188 tıbbi cihaz, oksijen istasyonları ile güneş enerjisi sistemlerinin sağlandığını bildirdi.

Ali, Alameen ile başlatılan yeni projenin teşhis ve tedaviyi iyileştireceğini, sağlık hizmetlerini güçlendireceğini ve teknolojik dönüşümü destekleyeceğini vurguladı.

Alameen'in taahhüdü ve uygulama bölgeleri

Alameen Başkanı Moawia Harssouni, AA muhabirine yaptığı açıklamada Suriye'de sağlık alanında yürütülecek projeler hakkında bilgi verdi. Harssouni, kuruluşlarının toplamda 50 milyon dolar taahhütte bulunduğunu ve bunun 30 milyon dolarlık kısmını doğrudan hayata geçirmeye başlayacaklarını söyledi.

Harssouni, projelerin Suriye Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüleceğini belirterek, böbrek diyalizi, kanser tedavisi, ameliyathaneler ve uzman sağlık merkezleri gibi birçok alanda ülkenin tüm illerine yayılan çalışmaların kısa sürede fark yaratacağını ifade etti. Projeler Şam, İdlib, Halep, Dera, Deyrizor, Lazkiye, Süveyda, Haseke ve Rakka dahil olmak üzere birçok vilayette hayata geçirilecek.

