Suriye'de 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Suriye'de Deprem Gerçekleşti

AFAD, 23:56'da merkez üssü Suriye'nin Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Bu sarsıntı, Türkiye'nin çeşitli illerinde de kaydedildi.

Hissedilen İller

Deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay gibi illerde de hissedildi.

Olası Etkiler

Yetkililer, deprem sonrası can ve mal kaybı olup olmadığını araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.