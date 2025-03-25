Suriye'de 6 Mart Olayları İçin Özel Mahkeme Kurulabilir

Suriye'de 6 Mart Olayları İçin Özel Mahkeme Gündemde

Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye ve Tartus illerini kapsayan sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan olayları incelemek amacıyla kurulan Gerçekleri Araştırma Komitesi Sözcüsü Yaser Ferhan, olaylara karışanların yargılanması için özel bir mahkeme kurulmasının "ihtimaller" arasında olduğunu duyurdu.

İncelemeler Devam Ediyor

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklamalarda bulunan Ferhan, sürecin başından bu yana Lazkiye ve Tartus illeri olmak üzere sahil bölgesinde 9 farklı bölgede inceleme yapıldığını belirtti. Ayrıca, komitenin misyonunu 30 gün içinde tamamlamasının zor olduğunu ifade ederek, süre uzatımı talebinde bulunabileceklerini kaydetti.

Toplamda 30'dan Fazla İhbar Alındı

Ferhan, komiteye 30'dan fazla ihbar ve şikayet geldiğini, 95'ten fazla ifadenin kayıt altına alındığını belirtti. Çalışma şartlarının ideal olmadığını vurgulayan Ferhan, incelemeler sırasında devrik Esed rejimine ait unsurların bulunduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantılarında olumlu geçtiğini aktardı.

6 Mart Olayları ve Sonrası

6 Mart 2025'te, devrik rejim unsurları, Tartus ve Lazkiye illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerini kapsayan sahil bölgesinde, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına ve ordu karakollarına kapsamlı bir saldırı düzenlemiştir. Bu saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, bu durum üzerine Savunma Bakanlığı bölgeye askeri takviye göndermiştir.

Yeni yönetim yetkilileri, "disiplinsiz unsurlar" olarak tanımladıkları kişilerin, sahil bölgesinde hırsızlık ve cinayet gibi ihlallerde bulunduklarını bildirdi. Yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, 9 Mart'ta olaylarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Gerçekleri Araştırma Komitesi ve Toplumsal Barışı Koruma Yüksek Komitesi'ni kurma kararı almıştır.