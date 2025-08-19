DOLAR
40,89 -0,01%
EURO
47,69 0,11%
ALTIN
4.361,38 0,44%
BITCOIN
4.639.635,76 2,41%

Suriye'de 63'ten Fazla Toplu Mezar Belgelenmiş: Kayıp 120–300 Bin

Muhammed Rıza Celhi, Suriye'de belgelenmiş 63'ten fazla toplu mezar olduğunu ve kayıp sayısının 120 bin ile 300 bin arasında değiştiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 17:35
Suriye'de 63'ten Fazla Toplu Mezar Belgelenmiş: Kayıp 120–300 Bin

Suriye'de 63'ten Fazla Toplu Mezar ve Yüzbinleri Aşan Kayıplar

Suriye Ulusal Kayıplar Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Celhi, SANA'ya yaptığı açıklamada ülkede 63'ten fazla belgelenmiş toplu mezar bulunduğunu ve kayıp kişi sayısına ilişkin tahminlerin 120 bin ile 300 bin arasında değiştiğini bildirdi.

Kurumun Yetki ve Çalışma Süresi

Celhi, kurumun yetki alanının 1970 yılından bugüne kadar olan dönemi kapsadığını belirtti. Çalışmaların tamamlanması için belirli bir sürenin öngörülmediğini vurguladı.

Plan ve Aşamalar

Fiilen sahada çalışma planının 6 aşamadan oluştuğunu söyleyen Celhi, bu aşamaların her birinin 3 ila 6 ay süreceğini kaydetti. Kurumun temel faaliyetlerinin geçiş dönemi adaleti ve toplumsal barış sürecinin temel taşını oluşturacağı belirtildi.

İlkeler ve Kurumsal Yapı

Çalışmaların katılımcılık, şeffaflık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda yürütüleceğini ifade eden Celhi, geçici bir yapı kurulduğunu ve bunun içinde bir danışma kurulu ile sahada görev yapacak 5 yürütme kurulu oluşturulduğunu aktardı.

Dijital Platform ve Destek Projeleri

Kayıplara ilişkin ulusal bir dijital platform başlatılması için hazırlıkların sürdüğünü belirten Celhi, bu platformun kayıp kişiler için bir bilgi bankası oluşturacağını söyledi. Ayrıca kayıp yakınlarına hukuki, psikolojik ve sosyal destek sağlamak amacıyla bir kart projesi hazırlandığı ifade edildi.

Uluslararası İşbirliği ve Hukuki Süreç

Tanıkların korunması, verilerin toplanması ve paylaşılması için protokoller üzerinde çalışıldığına dikkat çeken Celhi, Cenevre'de uluslararası taraflarla istişareler yürütüldüğünü ve hukuki belgeleme ile adli tıp alanında işbirliği protokollerinin imzalandığını açıkladı.

Yöntemler, Kaynaklar ve Eğitim

Kurumun temel görevlerinin destek ve belgeleme ekseninde toplandığını belirten Celhi, bu çerçevede DNA verileri ve genetik parmak izlerinden yararlanılacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı laboratuvarları ve Suriye Atom Enerjisi Kurumu'ndan faydalanmak için gerekli onayların alındığı, adli tıp ve belgeleme alanında Suriyeli kadroların Avrupa ülkelerinde eğitim görmesi amacıyla hibeler sağlandığı bildirildi.

Kayıp Yakınları ve Ulusal Konferans

Celhi, kayıplar dosyasının ülkenin karmaşık ve acı verici meselelerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu sürecin Suriyeliler tarafından yürütülmesinin temel yaklaşım olduğunu söyledi ve kayıp yakınlarının hak ve ihtiyaçlarına ilişkin geniş katılımlı bir ulusal konferans düzenleneceğini açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL
2
Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı
3
Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım
4
Kastamonu Azdavay'da Yangın: 6 Samanlık ve Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
5
Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025
6
Elazığ'da 5. Keban Su ve Balık Festivali Sona Erdi
7
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı