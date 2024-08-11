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Suriye'de ABD İle İran Destekli Gruplar Arasında Gergin Bekleyiş

Suriye'deki ABD güçleri, İran destekli gruplara karşı hazırlıklarını artırdı. Bölgedeki gerilim tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:07
Suriye'de ABD İle İran Destekli Gruplar Arasında Gergin Bekleyiş

Suriye'de Gergin Bekleyiş Devam Ediyor

Son günlerde Suriye'de ABD güçleri ile İran destekli grupların temas hatlarında beliren gerginlik, bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getiriyor. Üst düzey güvenlik kaynaklarına göre, İran destekli grupların muhtemel saldırılarına karşı ABD ordusu, Fırat Nehri'nin doğusundaki kritik petrol ve gaz yataklarını koruma altına aldı.

Hamas Liderinin Suikastı Gerginliği Artırdı

Eşref Musa tarafından bildirildiğine göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikast, İran'ın İsrail'e yanıt verme olasılığını gündeme taşıyor. Bu durum, Suriye'deki ABD güçleri ile İran destekli gruplar arasındaki gerginliği daha da tetikliyor.

ABD Güçlerinin Stratejik Hamleleri

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ABD askerleri, özellikle Haseke ilindeki üslerinden Deyrizor bölgesine yeni takviyeler yaptı. PKK/YPG unsurlarının bölgedeki varlığını artırma çabası, gerginliklerin artmasına neden oluyor. ABD, Haseke'deki Robarya, Rümeylan ve Şeddadi üslerinden, Ömer Petrol Sahası, Koniko ve Tenek üslerine 700 PKK/YPG üyesi konuşlandırdı.

Askeri Konvoylar ve Güçlendirme Önlemleri

ABD ordusu, Deyrizor'daki üslerine, cephane yüklü 70 araçlık bir askeri konvoy gönderdi. Sentinel radar sistemi, HIMARS hava savunma sistemi ve Howitzer obüsleri gibi modern silahlarla Suriye'deki üslerini güçlendirdi.

İran Destekli Gruplar Yer Altında Gizleniyor

İran destekli gruplar, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde yer altındaki tüneller ve sığınaklar kullanarak gizliliklerini korumaya çalışıyor. Feylak el-Kudüs, Fatimiyyun Tugayı ve Hizbullah gibi gruplar, bölgede etkili bir varlık göstererek saldırılardan korunmaya çalışıyor.

Olası Saldırılara Karşı Alınan Önlemler

İran destekli gruplar, Esed rejiminin askerlerini giyinerek kamufle olmaya çalışırken, Deyrizor'un Fırat Nehri kıyısında 2018'de yapımı başlayan İmam Ali Üssü'nde önemli bir güç bulunduruyorlar. Bu üs, çok namlulu roketatarlar, SİHA'lar ve diğer ağır silahlarla donatılmış durumda.

Bölgedeki bu gelişmeler, ABD ve İran destekli gruplar arasındaki çatışmanın derinleşmesine neden olabilir.

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