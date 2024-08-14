Suriye'de ABD ve İran Destekli Gruplar Arasında Gerilim Tırmanıyor

Suriye'de ABD ve İran Destekli Gruplar Arasında Karşılıklı Saldırılar

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Fırat Nehri'nin batı yakasında, İran destekli gruplar ve ABD güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İran destekli gruplar, ABD güçlerinin bulunduğu Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı düzenledi.

Saldırının Detayları ve Sonuçları

Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükselirken, olayda herhangi bir zayiat olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Bununla birlikte, ABD öncülüğündeki koalisyonun savaş uçakları, Deyrizor'un doğu kesiminde ve Haşşam beldesindeki İran destekli askeri hedefleri vurdu.

Bölgedeki Kontrol Durumu

Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal altında iken, il merkezi ve çevresindeki kırsal alanlar ise Esed rejimi ve İran destekli güçlerin kontrolü altındadır. Bu durum, bölgedeki gerilimi artırarak uluslararası dinamikleri daha da karmaşık bir hale getiriyor.