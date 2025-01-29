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Suriye'de Ahmed Şara Geçiş Döneminin Cumhurbaşkanı İlan Edildi

Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:06
Suriye'de Ahmed Şara Geçiş Döneminin Cumhurbaşkanı İlan Edildi

Suriye'de Tarihi Değişim: Ahmed Şara Cumhurbaşkanı Oldu

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak ilan edildi. Bu gelişme, Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) bildirdiğine göre, Zafer Konferansı adı verilen önemli bir etkinlikte duyuruldu.

Konferans ve Açıklamalar

Ahmed Şara'nın cumhurbaşkanı ilan edilmesinin yanı sıra, konferansa Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve birçok askeri grup temsilcisi katıldı. Konferansın sonunda, Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani sonuç bildirisini okuyarak, Şara'nın yeni geçiş dönemi cumhurbaşkanı olduğunu ve uluslararası platformlarda Suriye'yi temsil edeceğini açıkladı.

Eski Anayasanın Yürürlükten Kaldırılması

Abdülgani, 2012 yılına ait anayasalarının artık geçerli olmadığını duyurarak, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de belirtti. Bu gelişmeler, Suriye'nin geleceği adına atılan önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

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