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Suriye'de Baas Rejimi Döneminde Zorla Kaybedilen 112 Bin Kişinin Akıbeti Belirsiz

Suriye İnsan Hakları Ağı, Baas rejimi döneminde zorla kaybedilen 112 bin kişinin akıbetinin hâlâ bilinmediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:38
Suriye'de Baas Rejimi Döneminde Zorla Kaybedilen 112 Bin Kişinin Akıbeti Belirsiz

Suriye'de Zorla Kaybetmeler ve Belirsizlik

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) verilerine göre, Baas rejimi dönemi boyunca zorla kaybedilen 112 bin 414 kişinin akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor. Suriye'deki 61 yıllık Baas yönetiminin düşmesinin ardından, hapishanelerde yaşanan işkenceler ve yargısız infazlara dair korkunç gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Zorla Kaybedilenlerin Aileleri Umut Peşinde

Tüm tutukluların serbest kaldığı bildirilen Suriye'de, serbest kalanların sayısı zorla kaybedilenlerin sayısından çok daha düşük. Bu durum, on binlerce ailenin yakınlarının akıbetini öğrenme umudunu sürdürmesine yol açıyor. SNHR Başkanı Fadl Abdulgani, Esed rejiminin 2018 yılında çok sayıda zorla kaybedilen Suriyeliyi öldürdüğüne dair deliller olduğunu belirtiyor.

Serbest Bırakılan ve Kayıp Olanlar

Abdulgani, son dönemlerdeki serbest bırakmalara dair şunları kaydetti: "2018'de serbest kalanların kesin sayısını güncelledik. Yaklaşık 24 bin 200 kişi serbest bırakılmıştır. Ancak bunlar, kayıpların çok altında. Kayıp olanların çoğu muhtemelen öldürüldü."

Baas Rejiminin Kayıplara İlişkin Gizemleri

Fadl Abdulgani, Baas rejimi döneminde kaybedilenlerin resmi kayıtlarının oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı. "Cenazeleri ailelerine teslim edilmediği için hala zorla kaybedilenler arasında sayılmaktalar. Hükümet, öldürülen kişilerin nüfus kayıtlarını yıllar sonra yapmakta ve aileleri bilinçsiz bırakmaktadır," dedi.

Toplu Mezarlar ve Mahşer-i Ceditler

Abdulgani, Suriye'de hala ortaya çıkarılmamış birçok toplu mezar olduğunu belirtti. "Suriye'de onlarca toplu mezar mevcut. Bu cesetlerin çıkarılması ve kimliklerinin ortaya konması ise karmaşık bir süreç" ifadesini kullandı. Ailelerin kayıp yakınlarını öğrenme arzusunun doğal bir hak olduğunu ifade eden Abdulgani, aileleri yanıltan beklentilerin yaratılmaması gerektiğinin altını çizdi.

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