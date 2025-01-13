Suriye'de Baas Rejimi Halkı Rüşvet ve Haraçla Sömürüyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, kontrolündeki bölgelerde halkı rüşvet, haraç ve gaspla yeniden tehdit ediyor. 13 yıl süren savaşın ardından 8 Aralık 2024'te Suriye'yi terk eden Esed, 61 yıllık Baas iktidarının çökmesiyle birlikte halk üzerindeki baskılarını artırdı.

Baas rejimi içindeki çürüme, en alt kademelere kadar sirayet ederek, rejimin adamlarının geçim kaynağını halkın kanından sağlamasına neden oldu. Rejimin güvenlik güçleri ve paramiliter birlikleri, düşük maaşlarına rağmen geçimlerini sağlamak için yolsuzluk ve hırsızlığa yöneldiler.

Suriyelilerin evleri, bu yıkım sürecinde rejim adamları tarafından talan ediliyor. Faruk el-Hamvi, evini onarıp dükkan açtığında yapılan rüşvet ödemelerini açıkladı: "Her kademede para ödemek zorundaydık. Elektrik, su bağlatmak için bile para vermeden iş yapmıyorlar."

Savaşın yarattığı tahribat, Hacer Esved bölgesinde açıkça görülebiliyor. Bir zamanların canlı caddesi, şimdi hayalet kasabaya dönüşmüş durumda. Öğrencilerin eğitim gördüğü okullar bile savaşın izleriyle dolu. Bölge halkı, tank ve top meydan okumalarına maruz kaldı.

Umm Riyas isimli bir Suriyeli kadın, bölgeye döndüklerinde evlerinin yağmalanmış olduğunu ifade ederek, "Her şey için bir evrak eksik diyorlar. Bunun için de para vermek zorunda kalıyorduk. Bizim her şeyimizi mahvettiler" dedi. Rejimin zulmünden kurtuldukları için umutlu olduklarını vurguladı.

Bu durum, Suriye'de yaşanan travmanın boyutlarını gözler önüne sererken, halk rüşvet ve haraç sistemine karşı direniş göstermeye çalışmaktadır.

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin 13 yıllık iç savaşta zulmettiği Suriyelilerin, özgürlükleri için ödedikleri bedel başkent Şam’ın güneyinde yer alan Hacer el Esved bölgesinde en acı haliyle insanın karşısına çıkıyor. Rejimin en ağır biçimde saldırdığı bölgeler arasında yer alan Şam'ın çevresindeki Hacer Esved bölgesinin 30. Cadde Mahallesi'nde Esed rejiminin yürüttüğü savaşın yıkımı bölgeye girer girmez göze çarpıyor. Binaların çoğu ya enkaz halini almış ya da savaşın doğurduğu tahribatın tüm izini taşıyor. Bir dönemin işlek mahallesi bugün adeta bir hayalet kasabayı andırıyor.

Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin 13 yıllık iç savaşta zulmettiği Suriyelilerin, özgürlükleri için ödedikleri bedel başkent Şam’ın güneyinde yer alan Hacer el Esved bölgesinde en acı haliyle insanın karşısına çıkıyor. Rejimin en ağır biçimde saldırdığı bölgeler arasında yer alan Şam'ın çevresindeki Hacer Esved bölgesinin 30. Cadde Mahallesi'nde Esed rejiminin yürüttüğü savaşın yıkımı bölgeye girer girmez göze çarpıyor. Binaların çoğu ya enkaz halini almış ya da savaşın doğurduğu tahribatın tüm izini taşıyor. Bir dönemin işlek mahallesi bugün adeta bir hayalet kasabayı andırıyor.