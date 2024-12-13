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Suriye'de Baas Rejiminin Çöküşü: Milyonlarca Kişi Coşkuyla Kutluyor

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından halk sokaklara döküldü, coşkun kutlamalar başladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:41
Suriye'de Baas Rejiminin Çöküşü: Milyonlarca Kişi Coşkuyla Kutluyor

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından, başkent Şam, Halep, Lazkiye, Dera ve Hama gibi birçok kentte meydanları dolduran halk, coşkulu kutlamalarını sürdürmeye devam ediyor.

Rejim karşıtı silahlı grupların zafer kazanmasının ardından, İdlib, Huma, Deyrizor, Tartus ve Suveyda başta olmak üzere tüm illerde, rejimin devrilmesinin ardından kılınan ilk cuma namazının ardından milyonlarca kişi kent meydanlarında bir araya geldi.

Her yaştan ve etnik gruptan insanların katıldığı bu kutlamalarda, halkın sevinci ve mutluluğu kameralara yansıdı. Kent meydanlarını dolduran kalabalık, ellerinde Suriye devrimi bayraklarıyla yürüyerek, ülkenin özgürlüğü için ve "yeni Suriye" için temenniler içeren sloganlar attı. Coşkulu kutlamalar sırasında devrim şarkıları da söylendi.

Bu arada, Heyet Tahrir Şam lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), Baas rejiminin devrilmesi nedeniyle halkı tebrik ederek, kutlamalar için Suriyelileri meydanlara çağırmıştı.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım tarihinden itibaren rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde üstünlük sağlamıştı.

Başkent Şam'a 7 Aralık’ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin destek vermesiyle, rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, Aralık ayında başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmayı başardı. Operasyon sonucunda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası olan bu bölge PKK/YPG'den temizlendi.

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