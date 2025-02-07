Suriye'de Baas Rejiminin Yıkılışının Ardından İlk Fuar Heyecanı

Şam'da Tarihi Fuar Açıldı

Suriye'nin başkenti Şam, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından düzenlenen ilk fuara ev sahipliği yapıyor. Rejimin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından, Halep ve Şam sanayi odalarının koordinasyonu ile ülkedeki ilk fuar, ziyaretçilerle buluştu.

Han Harir Fuarı'na Yoğun İlgi

Şam Uluslararası Fuar Merkezi'nde dün açılışı yapılan Han Harir Fuarı, tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 90 yerel şirketin katılımıyla gerçekleşti. Çocuk ve kadın giyim ürünlerinin öne çıktığı fuara, yurt dışından da ziyaretçiler geldi. Büyük ilgi gören fuar, yarın da ziyarete açık olacak.

Sanayi Odası Yetkililerinin Açıklamaları

Halep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muammed Zizan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuara ilgi çok güzel. Yurt içi ve dışından iş insanlarının katılımı da iyi" dedi. Suriye'nin "özgür" olmasından gurur duyduğunu belirten Zizan, "Eski bizden haraç alınırdı, üretim maliyeti yüksekti; devrik rejim bizden yüzde 30 vergi alırdı. Artık bu durumdan kurtulduk. Çok şükür şimdi durumlar daha iyi" ifadesini kullandı. Üreticilerin karşılaştığı zorluklar hakkında da önemli bilgiler verdi.

Üreticilerin Zorlukları ve İyimser Beklentiler

Zizan, Suriye'ye yönelik yaptırımların son bulmasını istedi. Şam Sanayi Odası Fuar Organizatörü Ahmed Ömer de, "Birçok ilden 88'den fazla üreticinin katıldığı fuar, ürünlerin tanıtımı için önemli bir fırsat. Ülkenin kuzeyinden eskiden rejim döneminde gelemeyenler artık fuara gelebiliyor" açıklamasında bulundu.

Girişimcilerden Umut Verici Açıklamalar

Kadın giyim alanında 25 yıldır üretim yapan Muna Cebben, "Tüm zorluklara rağmen meseleye devam ediyoruz. Bu fuara çok istekli geldim" dedi. Ürünlerini iç savaş öncesi birçok ülkeye ihraç ettiğini belirten Cebben, devrik Baas rejimine bağlı güçlerin yıllar önce Şam'daki işletmesini basarak patlattığını aktardı.

Türkiye ile Suriye Arasında Ticari İlişkiler Bekleniyor

Fuarı ziyaret etmek için Türkiye'den Şam'a gelen iş insanı Abdulsemih Oğuz, "Güzel bir fuar, güzel bir pazar olacak. Suriye'de inşallah durumlar iyiye gidecek. İyi ticari ilişkiler olacak" değerlendirmesini yaptı. Suriye'de iş yeri açmayı planladığını dile getiren Oğuz, Türk yatırımcıları Suriye'deki fuarlara davet etti. İdlib'den gelen ziyaretçi Hamza Musa ise, "Esed döneminde bu tür fuarlara gelemezdik. Burada çeşitli ürünler var. Fiyatlar da çok uygun" dedi.

Suriye'nin başkenti Şam, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkede düzenlenen ilk fuara ev sahipliği yapıyor. Rejimin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Halep ve Şam sanayi odalarının koordinasyoununda, ülkedeki ilk fuar ziyaretçilerle buluştu. Şam Uluslararası Fuar Merkezi'nde dün açılışı yapılan Han Harir Fuarı'na, tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet gösteren yaklaşık 90 yerel şirket katılıyor. Çocuk ve kadın giyim ürünlerinin öne çıktığı fuara, yurt dışından da ziyaretçiler geldi.

Suriye'nin başkenti Şam, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkede düzenlenen ilk fuara ev sahipliği yapıyor. Rejimin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Halep ve Şam sanayi odalarının koordinasyoununda, ülkedeki ilk fuar ziyaretçilerle buluştu. Şam Uluslararası Fuar Merkezi'nde dün açılışı yapılan Han Harir Fuarı'na, tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet gösteren yaklaşık 90 yerel şirket katılıyor. Çocuk ve kadın giyim ürünlerinin öne çıktığı fuara, yurt dışından da ziyaretçiler geldi.