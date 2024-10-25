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Suriye'de Beyaz Baretliler'in Yeniden İnşa Çabaları

Suriye'deki Beyaz Baretliler, patlamamış mühimmat temizliği ve altyapı yeniden inşasının uzun süreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 13:43
Suriye'de Beyaz Baretliler'in Yeniden İnşa Çabaları

Suriye'de Beyaz Baretliler Yeniden İnşa İçin Mücadele Veriyor

Suriye Sivil Savunması Başkan Yardımcısı Münir Mustafa, Beyaz Baretliler’in, ülkede patlamamış mühimmat temizleme ve altyapıyı yeniden inşa etme çalışmalarının on yıllar süreceğini ifade etti.

Beyaz Baretliler’in Kuruluşu ve Faaliyetleri

Sivil Suriye Sivil Savunması, 10. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, Beyaz Baretliler, iç savaşın harabe bıraktığı bölgelerde siviller için arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Kuruluş 25 Ekim 2014'te, Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları karşısında oluşan acil ihtiyaç doğrultusunda kuruldu. İlk aşamada eski fırıncılar, terziler, mühendisler gibi gönüllüler eğitim almaya başladı.

Gönüllü Sayısı ve Kurtarılan Hayatlar

Bugün itibarıyla kuruluş içerisinde 3 bin 300 gönüllü bulunuyor ve bu ekip, şu ana kadar 130 binden fazla can kurtardı. Ancak Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu 252 Sivil Savunma gönüllüsü yaşamını yitirirken, en az 500 gönüllü de yaralandı.

Sivil Savunmanın Kapsamlı Hizmetleri

Beyaz Baretliler, yalnızca arama kurtarma faaliyetleriyle sınırlı kalmayarak, elektrik şebekelerinin onarılması, yol temizliği ve halkı tehlikelere karşı bilinçlendirme gibi birçok alanda hizmet sunmaya devam ediyor. 2016 yılında, sivillere yönelik çalışmaları dolayısıyla Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi ve 2017'de "The White Helmets" belgeseli, Oscar kazananı oldu.

Psikolojik Destek ve Kadınların Rolü

Başkan Yardımcısı Münir Mustafa, gönüllü kadınların, enkaz altından kurtarılan kadınlara psikolojik destek sağladığını belirtti. Kadınların arama kurtarma ve sağlık hizmetlerinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Mustafa, yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaptıklarını ifade etti.

Uzun Sürecek Yeniden İnşa Süreci

Mustafa, savaş sonrası Suriye'nin patlamamış mühimmat ve altyapı sorunlarının çözümünün 30-40 yıl sürebileceğini söyledi. Altyapının yeniden inşası, insanların güvenle evlerine dönebilmesi için büyük önem taşıyor.

Mustafa, medya manipülasyonlarına karşı gerçeği ortaya koymaya devam ettiklerini ve savaşta yaşananların belgelerini Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne ilettiklerini de belirtti.

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