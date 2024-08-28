Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Suriye'de Bilinmeyen Bir Uçağın Düşüşü

Deyrizor'da düşen savaş uçağının kaynağı belirsiz. Pilot kurtuldu, detaylar henüz netleşmedi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 20:33
Suriye'de Bilinmeyen Bir Uçağın Düşüşü

Deyrizor'da Savaş Uçağı Düşüşü

Suriye'nin doğusundakiDeyrizor ilinde, hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen bir savaş uçağı düştü. Olayla ilgili yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, rejim güçlerinin kontrolündeki Muhsan ilçesinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı uçağın düşüşü gerçekleşti.

Pilot Sağ Kurtuldu

Düşen uçağın alev aldığı bildirildi, ancak pilotun sağ olarak kurtulduğu öğrenildi. Suriye'deki taraflar arasında meydana gelen çatışmalar her geçen gün artarken, bu olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın, uluslararası alanda ne tür yankılara neden olacağı merak konusu. Düşen uçağın sahibi ve olaya dair detayların aydınlatılması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar