Suriye'de Çatışmalar Şiddetleniyor: Silahlı Gruplar Şam'ın Güney Banliyölerine İlerliyor

Suriye'de Silahlı Grupların İlerlemesi Devam Ediyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı hareketlenen silahlı gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Kuneytra il merkezini ele geçiren gruplar, Şam merkezine doğru ilerlerken, Darayya banliyösüne de girişi sağladı.

Çatışmalar ve Kaos Ortamı

Şam kent merkezinden paylaşılan bir görüntüde, rejim unsurlarının askeri kıyafetlerini çıkararak sivil kıyafetler giydiği dikkat çekti. Ayrıca, başkentteki bazı rejim ordusu birliklerinin emir komuta zincirinin bozulması sonucu dağıldığı gözlemlendi.

Darayya, Kesva, Sahnaya, Muazamiye ve Harcele gibi bölgelere ek olarak, Dürzilerin yoğun olarak bulunduğu Cereme yerleşimlerinden rejim unsurlarının çıkartıldığı bildirildi. Eylemler esnasında Esed'in posterleri yakılırken, heykelleri de yıkıldı.

Rejimle Çatışmalar Yoğunlaşıyor

Muhalif gruplar, Şam'ın Dımeyr, Sakba, Misraba, ve Maarba bölgelerini rejimden almayı başardı. Bu süreçte, başkentteki bazı mahallelerde rejime karşı protestolar düzenlendi. Rejim yanlısı Şabbiha milisleri ve güvenlik güçleri, göstericilere ateş açtığı bildirildi. Halk, rejim unsurlarını bulundukları alanları terk etmeye çağırarak, bazı yerlerden rejim askerlerini çıkarıyor.

İletişim ve Elektrik Kesintileri

Şam'ın pek çok noktasında internet ve elektrik kesintileri yaşandığı bildiriliyor. Bu durum, halkın iletişim kurmasını ve bilgi almasını zorlaştırıyor.

Son Gelişmeler Üzerine

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle muhalif silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinde önemli zaferler kazanan muhalif gruplar, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini de ele geçirmişti. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında PKK/YPG terör örgütüne karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat'ı terörden temizlemiştir.