DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.472.641,38 0,37%

Suriye'de Çatışmalar Şiddetleniyor: Silahlı Gruplar Şam'ın Güney Banliyölerine İlerliyor

Suriye'nin Şam kentinde silahlı gruplar, Esed rejimine karşı önemli ilerlemeler kaydederek başkent güney banliyölerine girmeye başladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 23:12
Suriye'de Çatışmalar Şiddetleniyor: Silahlı Gruplar Şam'ın Güney Banliyölerine İlerliyor

Suriye'de Silahlı Grupların İlerlemesi Devam Ediyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı hareketlenen silahlı gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Kuneytra il merkezini ele geçiren gruplar, Şam merkezine doğru ilerlerken, Darayya banliyösüne de girişi sağladı.

Çatışmalar ve Kaos Ortamı

Şam kent merkezinden paylaşılan bir görüntüde, rejim unsurlarının askeri kıyafetlerini çıkararak sivil kıyafetler giydiği dikkat çekti. Ayrıca, başkentteki bazı rejim ordusu birliklerinin emir komuta zincirinin bozulması sonucu dağıldığı gözlemlendi.

Darayya, Kesva, Sahnaya, Muazamiye ve Harcele gibi bölgelere ek olarak, Dürzilerin yoğun olarak bulunduğu Cereme yerleşimlerinden rejim unsurlarının çıkartıldığı bildirildi. Eylemler esnasında Esed'in posterleri yakılırken, heykelleri de yıkıldı.

Rejimle Çatışmalar Yoğunlaşıyor

Muhalif gruplar, Şam'ın Dımeyr, Sakba, Misraba, ve Maarba bölgelerini rejimden almayı başardı. Bu süreçte, başkentteki bazı mahallelerde rejime karşı protestolar düzenlendi. Rejim yanlısı Şabbiha milisleri ve güvenlik güçleri, göstericilere ateş açtığı bildirildi. Halk, rejim unsurlarını bulundukları alanları terk etmeye çağırarak, bazı yerlerden rejim askerlerini çıkarıyor.

İletişim ve Elektrik Kesintileri

Şam'ın pek çok noktasında internet ve elektrik kesintileri yaşandığı bildiriliyor. Bu durum, halkın iletişim kurmasını ve bilgi almasını zorlaştırıyor.

Son Gelişmeler Üzerine

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle muhalif silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinde önemli zaferler kazanan muhalif gruplar, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini de ele geçirmişti. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında PKK/YPG terör örgütüne karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat'ı terörden temizlemiştir.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 1 Ölü, 14 Yaralı
2
Burkina Faso'da Yeni Başbakan Jean Emmanuel Ouedraogo Atandı
3
Adana'da Kovalamaca Sırasında 2 Yunus Polisi Yaralandı
4
ABD, Ukrayna'ya 988 Milyon Dolarlık Askeri Yardımda Bulunacak
5
Vatikan'da 21 Yeni Kardinal Törenle Atandı
6
Astana Formatı'nda Dışişleri Bakanları Toplantısı: Suriye Krizine Siyasi Çözüm Vurgusu
7
CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Batman'da Partililerle Buluştu

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor