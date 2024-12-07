Suriye'de Çatışmalar Tırmanıyor: ABD Destekli Muhalifler Şam'a Doğru İlerliyor

Suriye'de Çatışmalar Tırmanıyor

Suriye'nin güneyindeki çatışmalar 27 Kasım'dan itibaren hızlandı. ABD destekli muhalif gruplar, başkent Şam ve çevresinde önemli ilerlemeler kaydetmeye başladı. Özellikle, Suriye rejimi güçlerinin Halep, İdlib, Hama ve Humus bölgelerinde hızla alan kaybetmesi, muhalif grupların güçlenmesine yol açtı.

Suriye Özgür Ordusu'nun İlerleyişi

Suriye toprakları içinde yer alan Tenef bölgesinde ABD'nin desteğiyle faaliyet gösteren Suriye Özgür Ordusu (SÖO), rejimin kontrolündeki bölgelerde ilerleme kaydetti. SÖO, Tedmur (Palmira) ilçesini ele geçirdikten sonra batıya, Şam yönüne yöneldi. Ammur Dağları, Hamad Dağları ve çevresindeki yerleşimleri de kontrol altına aldı.

Rejim Karşıtı Grupların Hareketi

27 Kasım'da başlayan çatışmalarla, rejim karşıtı gruplar Halep-Hama yönünde ilerlemeye başladı. Humus il merkezi çevresine ulaşan bu gruplar, dış mahallelerden Vaer Mahallesi'ne girdi. Son günlerde Sanayi ve Kusur mahallelerine de geçiş yaparak, burada şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Rejimin Çekilmesi ve Son Gelişmeler

Şam'ın 25 kilometre kuzeyindeki Kuteyfe ilçesi ve çevresindeki birçok yerleşimden çekilen rejim güçleri, başkent Şam'a doğru geri çekilmeye başladı. Ülkenin güneybatısında yer alan Kuneytra il merkezi yerel muhalifler tarafından geri alındı. Muhalif gruplar, Saasa Hapishanesi'ni ele geçirerek burada alıkonulan birçok kişiyi serbest bıraktı.

Önemli Olaylar ve Sonuç

Suriye’nin kuzeyinde 27 Kasım'da çatışmalar yeniden patlak verdi ve 30 Kasım'da Halep merkezinin büyük kısmı muhaliflerin eline geçti. Rejim karşıtı gruplar, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini alarak kontrol sağladı ve Dera ilinde de 6 Aralık'ta operasyon başlatarak il merkezini geri aldı. Suveyda ilinin tamamı ile Kuneytra da muhaliflerin kontrolüne geçmiş durumda.

Bu gelişmeler, Suriye'deki muhalefetin yeniden güçlenmesi ve rejim güçlerinin zayıflaması açısından kritik bir dönüm noktasını işaret ediyor.