Suriye'de Devrik Rejim Görevlisi Mahfuz Yakalandı

Suriye'de Devrik Rejim Görevlisi Yakayı Ele Verdi

Suriye'nin başkenti Şam kırsalında gerçekleştirilen bir operasyonda, devrik rejimin işkence merkezlerinden Askeri İstihbarat Şubesi 277. Biriminde görevli Şadi Adil Mahfuz yakalandı. Bu gelişme, Suriye'nin içindeki insan hakları ihlalleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yargılanacak

Resmi haber ajansı SANA, yakalanan Mahfuz'un birim adına insan devşirme faaliyetlerinde bulunduğunu ve savaş suçlarına karıştığını belirtti. Ayrıca, Mahfuz'un son dönemde devrik rejim kalıntılarıyla birlikte, sahil bölgesinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katıldığı ifade edildi.

Gözaltına alınan Mahfuz'un, gerekli yasal işlemler tamamlandıktan sonra yetkili mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.