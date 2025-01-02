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Suriye'de Devrik Rejimin Askerlerine Operasyon: Humus'ta Güvenlik Taramaları Başladı

Suriye'de Baas rejimi sonrası devrimci güçler, Humus'ta silahlarını teslim etmeyen eski askerler için operasyon başlattı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 15:57
Suriye'de Devrik Rejimin Askerlerine Operasyon: Humus'ta Güvenlik Taramaları Başladı

Suriye'de Devlet Güvenliği İçin Operasyon Başlatıldı

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen eski rejimin askerlerine yönelik yeni bir güvenlik operasyonu başlattı. Bu kapsamda, vatandaşların güvenliği için bazı mahallelerde yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor.

Uzlaşı Çağrıları ve Güvenlik Taramaları

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Askeri Operasyonlar Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı ekipleri, Humus'un belirli mahallelerinde uzlaşı çağrısı yaparak, silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen eski rejim unsurlarına karşı güvenlik amacıyla harekete geçti.

Operasyonun başladığı Vadi Zehep ve İkrime mahallelerinde, güvenlik taramaları yapılırken, vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde uyarılar yapıldığı bildirildi.

Baas Rejiminin Çöküşünden Sonra Süreç

Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından Askeri Operasyonlar Komutanlığı, genel af çıkararak, birçok ilde uzlaşı merkezleri açmış ve devrik rejim unsurlarının belirli bir süre içinde silahlarını teslim etmelerini istemişti. Bu tür operasyonların daha önce Tartus ve Lazkiye illerinde de gerçekleştirildiği biliniyor.

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