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Suriye'de Esed Ailesinin Memleketinde Güvenlik Operasyonu

Suriye yönetimi, Esed ailesinin memleketi Kırdaha'da eski rejim unsurlarına yönelik geniş güvenlik operasyonu başlattı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:54
Suriye'de Esed Ailesinin Memleketinde Güvenlik Operasyonu

Suriye Yönetimi Kırdaha'da Güvenlik Operasyonu Başlattı

Suriye'de yeni yönetime bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi, Esed ailesinin memleketi olan Kırdaha ilçesinde kapsamlı bir güvenlik operasyonu düzenledi. Bu operasyon, ülkenin batısında yer alan Lazkiye ilinde gerçekleştirildi.

Operasyonda, Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından bildirildiğine göre, çok sayıda güvenlik gücünün katılım sağladığı ve helikopterlerin de destek verdiği kaydedildi. Bu hamle, Lazkiye'de silahlarını teslim etmeyen eski rejim unsurlarının son dönemdeki tekrarlanan saldırılarının ardından geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kırdaha'daki operasyonda eski rejimin bazı unsurları yakalandı. Bu bölge, devrik Baas rejiminin eski kalesi olarak tanınmaktadır. Yeni yönetim, 8 Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından genel af çıkararak, çeşitli illerde uzlaşı merkezleri açmış ve eski rejim unsurlarından belirli bir süre içinde silahlarını teslim etmelerini istemişti.

Ayrıca, Şam, Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde de benzer büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

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