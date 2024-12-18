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Suriye'de Esed Rejimi Çöktü, Şam Havalimanı'ndan İlk Uçuş Gerçekleşti

Esed rejiminin çöküşü sonrası Şam Uluslararası Havalimanı yeniden açıldı ve ilk uçak Halep'e kalktı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:25
Suriye'de Esed Rejimi Çöktü, Şam Havalimanı'ndan İlk Uçuş Gerçekleşti

Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Tarihi Uçuş

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçiyor. Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, yeni dönemde Şam'dan Halep'e düzenlenen ilk seferi gerçekleştirdi.

Havalimanı, 8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesiyle kapanmıştı. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından Şam Havalimanı, yeniden hizmet vermeye başladı.

Rejim Sonrası Gelişmeler

27 Kasım'da Suriye'deki çatışmalar yoğunlaşmış, rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında kıran kırana mücadeleler yaşanmıştı. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında, Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde üstünlük sağlayan muhalif gruplar, başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlamıştı.

Halkın desteğiyle muhalif güçler, rejimi Şam ve diğer bölgelerde kontrolü tamamen kaybetmeye zorlarken, Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ermişti.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini başarılı bir şekilde terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı. Münbiç ilçesinin özgürleştirilmesiyle birlikte, Fırat Nehri'nin batısındaki terör unsurları etkisiz hale getirildiler.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete...

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçerken, Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk seferini düzenliyor. Baas rejiminin 8 Aralık'ta çökmesiyle birlikte uçuşlara kapanan Şam Havalimanı, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete başladı.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete...

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçerken, Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı yeni dönemde Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk seferini düzenliyor. Baas rejiminin 8 Aralık'ta çökmesiyle birlikte uçuşlara kapanan Şam Havalimanı, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete başladı.

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