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Suriye'de Esed Rejiminden Milyarlarca Dolarlık Captagon Kaçakçılığı Yükselişte

Suriye'deki Esed rejiminin çöküşüyle birlikte captagon kaçakçılığı yeniden gündeme geldi. 2020-2022 yılları arasında yıllık ortalama 2,4 milyar dolar gelir elde edildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:11
Suriye'de Esed Rejiminden Milyarlarca Dolarlık Captagon Kaçakçılığı Yükselişte

Suriye'de Captagon Kaçakçılığı Yeniden Gündemde

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte, milyarlarca dolarlık captagon kaçakçılığı yeniden alevlenmiş durumda. Sosyal medya ve çeşitli haber kaynaklarında yayımlanan görüntüler, Şam yakınlarındaki bir askeri karargah deposunda bulunan uyuşturucu yığınlarını ortaya çıkardı.

Caught on Camera: Captagon Deposu

Videoda, deponun zemininde uyuşturucu yapımında kullanılan ekipmanların yanı sıra çok sayıda captagon hapı da görünmekte. Görüntüyü kaydeden kişi, buranın “captagon haplarının üretildiği en büyük tesislerden biri” olduğunu belirtti.

Captagon: Esed Rejiminin Ekonomik Hayatı

1960'larda tedavi amaçlı üretilen captagon, 1986'dan bu yana pek çok ülkede yasaklandı. Ancak, Lübnan'da 1990'larda üretimine başlanan bu uyuşturucu madde, Esed rejimi döneminde Suriye'yi bir “narko devlet” haline getirdi. Ekonomik yaptırımlarla zor günler geçiren rejim, uyuşturucu üretimini artırarak büyük gelir elde etti.

Rejim Gelirinin Önemli Bir Kaynağı

Washington merkezli New Lines Institute, küresel captagon pazarının değerinin 5,7 milyar dolar olduğunu belirtti. Observatory of Political and Economic Networks, 2020 ile 2022 yılları arasında Esed rejiminin captagon ticaretinden yıllık ortalama 2,4 milyar dolar gelir elde ettiğini hesapladı.

Uluslararası Yaptırımlar ve Cezai Önlemler

Bu süreçte ABD, captagon ticaretini Esed rejimiyle ilişkilendirerek yaptırımlar uyguladı. ABD Hazine Bakanlığı, bu uyuşturucu ile bağlantılı olarak Esed’in kuzenlerine de yaptırım getirdi.

Arap Ülkelerinde Oluşan Sorunlar

Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre, captagon sevkiyatlarının ana çıkış bölgeleri Suriye ve Lübnan. Ortadoğu’nun zengin şehirlerinde, bir hapın fiyatı 25 dolara kadar çıkabiliyor. Bu durum, komşu Arap ülkelerinde ciddi sosyal sorunlar doğurarak, rejimle müzakerelere zorladı.

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