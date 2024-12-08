Suriye'de Esed Rejiminin Çöktüğü Duyuruldu: Tutsaklar Serbest Kalıyor

Suriye'de büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı grupların başkent Şam üzerindeki kontrolü ele geçirmesi ve Esed rejiminin çökmesi, halkı heyecanlandıran gelişmelere sahne oldu. Suriye devlet televizyonunda yayınlanan bir videoda, muhaliflerin Esed'in devrildiğini ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığını duyurdu.

Videoda, muhalif grup tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşlara ve muhaliflere, “özgür Suriye devletinin” kurumlarını koruma çağrısı yapıldı. “Yaşasın bütün Suriyelilerin özgür Suriye devleti” ifadeleri ise izleyicilere bir umut mesajı olarak aktarıldı.

Suriye'deki Gelişmeler

27 Kasım tarihinde Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında Esed rejimi güçleri ile muhalif gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım’da, başkent Şam çevresindeki İdlib genelinde ve Halep’in merkezinde muhalif gruplar önemli kazanımlar elde etti.

Muhalif gruplar, Hama kent merkezini 5 Aralık'ta rejim güçlerinden alırken, 6 Aralık’ta Dera ilinde operasyonlar düzenleyerek il merkezini geri aldı. Güneydeki Suveyda ve Kuneytra illerinde de muhalif grupların kontrolü sağlamasıyla, Suriye'deki savaşın seyrinde ciddi değişiklikler yaşandı.

Bir diğer dikkat çekici gelişme ise Suriye Milli Ordusu’nun Halep kırsalında başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında, Tel Rıfat ilçe merkezinin terörden arındırılmasıydı. Bu gelişmeler, Esed rejimine karşı duyulan umudun arttığını göstermektedir.