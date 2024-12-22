Suriye'de Esed Rejiminin Gizli İşkence Merkezleri Ortaya Çıkıyor

Suriye'de Esed Rejiminin Cezalandırıcı Merkezleri Gün Yüzüne Çıkıyor

Son zamanlarda Suriye'de 61 yıllık Baas yönetiminin kalıntıları olan Esed rejimi'nin işkence uygulamalarının izleri, uluslararası arenada yankı bulmaya devam ediyor. AA ekibi, başkent Şam'daki bu işkence ve istihbarat merkezini görüntüleyerek, rejimin gerçek yüzünü gözler önüne serdi.

İşkence Zindanlarının Yer Aldığı Merkez

Şam'ın Kfar Susa bölgesinde, resmi binaların arasında yer alan, dışarıdan sıradan bir devlet binası gibi görünen bu yerin altında, kayıtlara geçen işkence zindanları bulunuyor. Geçmişte burada, Suriyelilere korku salan Hafız Esed ile oğlu Beşşar Esed'in heykel ve resimleri yerle bir edilmiş durumda.

Alıkonulanların Korkunç Koşulları

Merkezde, rejimin subaylarının ve işkenceye tabi tutulanların kimlikleri ile sabıka fotoğrafları duvarlarda sergileniyor. Alıkonulanların, taş zeminde yattığı ince battaniyeler ve yemekte kullandıkları kapların hâlâ yerlerinde durduğu gözlemleniyor. Tuvaletlerin tecrit hücresine ve işkence mahalline dönüştürüldüğü, burada idam edilecek esirlerin tutulduğu iddiaları gündemde.

İnsanlık Dışı Koşullar

Yer altındaki bu zindanlar, hak ihlallerinin somut belgelerini taşıyor. Duvarlardaki yazılar ile Şii mezhebine mensup kişilerin de buraya atıldığı anlaşılıyor. Tutsaklar, yeşil sabun ve kurşun kalemlerle isimlerini, dualarını ve duygularını duvarlara yazarak hayata tutunmaya çalışmış.

Bürokrasi ve Sorgu Odaları

Esed rejiminin tutsaklarını sorguladığı odalarda ise işkencede kullanıldığı düşünülen plastik borular ve resmi evraklar hâlâ yerinde duruyor. Sorguların nasıl gerçekleştirildiğine dair izler, bu zindanların üstünde işleyen bir bürokrasinin de parçası.

Esed Rejimi ve Gelecek Umutları

Bölgedeki muhalifler, Esed rejiminin devrilmesinin hayalini kurarken, bir tutsaklık hikâyesine tanıklık eden muhalif, gözyaşları içinde, “Bu zindanları gördükten sonra insan hayal kurabilir mi?” diyerek yaşadığı umutsuzluğu dile getiriyor. Suriyeliler, 13 yıl süren savaş ve yıkımın ardından 8 Aralık'ta Baas rejiminin çöküşünü kutluyor.

Esed rejiminin uyguladığı sistematik işkence ve terörün gün yüzüne çıkması, bu kutlamaların ardındaki derin anlamı daha anlaşılır hale getiriyor.