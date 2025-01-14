Suriye'de Eski Rejim Askerlerine Operasyon Başlatıldı

Suriye'de Eski Rejim Unsurlarına Yönelik Operasyon

Suriye Genel Güvenlik İdaresi, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde, silahlarını teslim etmeyen devrik Baas rejimi askerlerine karşı bir operasyon başlattı. Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından aktarılan habere göre, bu operasyon, bölgede sivillere ve askeri noktalara yönelik artan saldırılar sonucunda gerçekleştirildi.

Başkan Kıneyfeti'nden Açıklamalar

SANA'ya konuşan Genel Güvenlik İdaresi Başkanı Mustafa Kıneyfeti, Lazkiye'nin Kırdaha bölgesinde devriye gezen bir araca eski rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin esir alındığını bildirdi. Kıneyfeti, paylaşılan görüntülerde esir alınan kişilerin boğazlarının kesilerek öldürülmekle tehdit edildiğine dikkat çekti.

Kıneyfeti, devrik rejim askerlerinin Ceble bölgesindeki sivil yerleşim alanlarında saklandığını ve güvenlik güçlerine yönelik dağ ve ovalarda saldırılar düzenlediklerini ifade ederek, "Bölge halkının güvenliğini sağlayacağız ve esirleri kurtaracağız," vurgusunda bulundu.

Genel Af ve Uzlaşı Çabaları

Baas rejiminin 8 Aralık 2023'te yıkılmasının ardından, yeni yönetim genel af ilan etmiş ve birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarının belli bir süre içinde silahlarını teslim etmelerini istemişti. Tartus ve Humus illerinde de benzer operasyonlar gerçekleştirilmişti.