Suriye'de Eski Rejim Askerlerine Operasyon Başlatıldı

Ceble'de silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik operasyon başlatıldı. Genel Güvenlik İdaresi Başkanı açıklamada bulundu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 17:19
Suriye'de Eski Rejim Askerlerine Operasyon Başlatıldı

Suriye'de Eski Rejim Unsurlarına Yönelik Operasyon

Suriye Genel Güvenlik İdaresi, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde, silahlarını teslim etmeyen devrik Baas rejimi askerlerine karşı bir operasyon başlattı. Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından aktarılan habere göre, bu operasyon, bölgede sivillere ve askeri noktalara yönelik artan saldırılar sonucunda gerçekleştirildi.

Başkan Kıneyfeti'nden Açıklamalar

SANA'ya konuşan Genel Güvenlik İdaresi Başkanı Mustafa Kıneyfeti, Lazkiye'nin Kırdaha bölgesinde devriye gezen bir araca eski rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin esir alındığını bildirdi. Kıneyfeti, paylaşılan görüntülerde esir alınan kişilerin boğazlarının kesilerek öldürülmekle tehdit edildiğine dikkat çekti.

Kıneyfeti, devrik rejim askerlerinin Ceble bölgesindeki sivil yerleşim alanlarında saklandığını ve güvenlik güçlerine yönelik dağ ve ovalarda saldırılar düzenlediklerini ifade ederek, "Bölge halkının güvenliğini sağlayacağız ve esirleri kurtaracağız," vurgusunda bulundu.

Genel Af ve Uzlaşı Çabaları

Baas rejiminin 8 Aralık 2023'te yıkılmasının ardından, yeni yönetim genel af ilan etmiş ve birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarının belli bir süre içinde silahlarını teslim etmelerini istemişti. Tartus ve Humus illerinde de benzer operasyonlar gerçekleştirilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Doğum Oranları İkinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Düşük Seviyede
2
Türk Savunma Sanayi, ALTAY Tanklarıyla Yeni Bir Dönüm Noktasında
3
Bursa'da Kardeşini Silahla Rehin Alan Cengiz B. Tutuklandı
4
Burdur'da Öğrencilerin Jandarmaya Sevgi Dolu Notu Duygulandırdı
5
'Yüksek Karlı Gizli Fon' Dolandırıcılığı Davasında İddianame Yeniden Şekillendi
6
Muş'ta Kadınlar Tandırda Ekmeğiyle Oyuncu Oldu: AA'nın Yılın Karelerinde
7
Şırnak'ta Şehit Bebek ve Çocuk Anısına Kütüphane Açıldı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!