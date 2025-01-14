Suriye'de Eski Rejim Askerlerine Operasyon: Ceble'de Silahları Teslim Etmeyenler Hedefte

Suriye'nin Ceble ilçesinde, silahlarını teslim etmeyen eski Baas rejimi askerlerine karşı geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:29
Suriye'de Eski Rejim Askerlerine Operasyon: Ceble'de Silahları Teslim Etmeyenler Hedefte

Suriye'nin Ceble İlçesinde Operasyon

Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde, silahlarını teslim etmeyen devrik Baas rejimi askerlerine yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı.

Artan Saldırılar Nedeniyle Operasyon İlan Edildi

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, operasyonun gerekçesi, bölgede sivillere ve askeri noktalara yönelik artan saldırılar olarak açıklandı. Suriye Haber Ajansı (SANA), bu durumun Genel Güvenlik İdaresi'ni harekete geçirdiğini bildirdi.

Yeni Yönetimin Uzlaşı Çağrısı

Baas rejiminin 8 Aralık'ta çökmesinin ardından, yeni yönetim genel af ilan ederken, birçok ilde uzlaşı merkezleri açmış ve devrik rejim unsurlarından belirli bir süre içinde silahlarını teslim etmelerini istemişti. Operasyonların Ceble ile sınırlı kalmayarak Tartus ve Humus illerinde de devam ettiği ve yine bu illerde uzlaşı çağrılarını kabul etmeyen eski rejim unsurlarına yönelik benzer geniş çaplı operasyonların düzenlendiği bildirildi.

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