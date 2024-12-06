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Suriye'de Gelişmeler: Deyrizor'daki Rejim Güçleri PKK/YPG Tarafından İşgal Ediliyor

Suriye rejimi, Deyrizor'daki güçlerini batıya kaydırırken, PKK/YPG bölgeyi hızla işgal ediyor. Stratejik noktalar değişiyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 20:15
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 20:15
Suriye'de Gelişmeler: Deyrizor'daki Rejim Güçleri PKK/YPG Tarafından İşgal Ediliyor

Deyrizor'da Gelişmeler

Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların artan baskısı nedeniyle, Deyrizor bölgesindeki bazı rejim ordusu unsurları batıya sevk edilmeye başlandı. Özellikle 27 Kasım'da başlayan çatışmalar sonrasında, rejim güçleri, İdlib, Halep ve Hama'nın yanı sıra Humus bölgesinde de geri çekilmek zorunda kaldı.

Rejim Güçleri Şam'a Çekiliyor

İran'ın stratejik ikmal koridorunun bulunduğu Deyrizor, şimdi PKK/YPG tarafından işgal edilmeye başlanmış durumda. Rejim, Deyrizor'daki güçlerinin önemli bir kısmını Şam'a kaydırarak, burada yalnızca bir askeri bölgede varlık göstermeyi planlıyor. Deyrizor'a bağlı Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köyleri PKK/YPG'nin eline geçmiş durumda.

Havaalanı ve Sınır Kapıları

Deyrizor Askeri Havaalanı da rejim güçleri tarafından terkedildi ve burası da PKK/YPG'nin kontrolüne geçti. Ayrıca, rejim güçlerinin boşalttığı Kaim Sınır Kapısı, İran destekli grupların Suriye'ye geçişleri ve silah sevkiyatları için kritik bir nokta haline geldi.

Suriye'deki Genel Durum

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısında 27 Kasım'da başlayan çatışmalar, 30 Kasım'da rejim karşıtı grupların Halep merkezinin büyük bir bölümünü ele geçirmesiyle devam etti. Rejim karşıtı gruplar, Hama kenti ve Humus ilinde önemli ilerlemeler kaydetti.

Suriye Milli Ordusu, 1 Aralık'ta PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezini teröristlerden arındırdı. Bu gelişmeler, Suriye'deki çatışmaların ne denli yoğunlaştığını ve rejim güçlerinin stratejik açıdan nasıl bir değişim içerisine girdiğini göstermektedir.

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